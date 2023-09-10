Deprem Fas'ı vurdu

Fas’ta cuma gecesi 23:10 sularında meydana gelen Marakeş merkezli 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre en az bin 305 kişi hayatını kaybetti, bin 800’de fazla kişi de yaralandı. Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiği açıklandı. Ölenlerin büyük çoğunluğunun Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Şişava kentlerinden olduğu kaydedildi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, depremin ülke tarihinde son yüzyıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Fas ordusu, depremden etkilenenlere destek için müdahale birimlerinin yanı sıra uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, mühendislik araçları ve lojistik merkezlerin konuşlandırıldığını açıkladı. Çok sayıda kentte zarara yol açana deprem sonucunda ülkedeki bazı turistik yapılar da zarar gördü. Birçok ülke Fas’a başsağlığı ve dayanışma mesajı gönderirken, Türkiye’den de bir ekip arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak için dün yola çıktı.





Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. Marakeş kentinde deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşların bir çoğu, geceyi evlerinin dışında geçirdi. Acil durum ekipleri, binaların enkazında hayatta kalanları arama çalışmalarına hemen başladı. Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas’taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor.

Ordudan seferberlik ilanı

Depremin ardından seferberlik ilan eden Fas ordusundan yapılan açıklamada, “Kraliyet Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Kral 6. Muhammed’in müdahale etmesi için orduya verdiği talimatın ardından, yerel yetkililerle iletişim ve koordinasyon sağlamak amacıyla Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve askeri garnizonların üst düzey komutanları düzeyinde gerekli önlemler alındı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, depremden etkilenen bölgelere gerekli desteğin sağlanması amacıyla müdahale birimlerinin yanı sıra uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, mühendislik araçları ve lojistik merkezlerin olay yerine konuşlandırıldığı kaydedildi.

Türkiye yardıma hazır

Fas’ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınlayarak Türkiye’nin, yaraların sarılması için her zaman olduğu gibi her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK’lardan 265 personel harekete geçmek üzere hazırlandı.

Belediye başkanları yurda dönüyor

Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı nedeniyle bulundukları Fas’ta depreme yakalanan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın sağlık durumlarının iyi olduğu ve bugün yurda dönecekleri bildirildi. Tosun, konakladıkları otelin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ve geceyi açık alanda geçirdiklerini ifade etti.

Birçok ülkeden destek mesajı

Depremin ardından birçok ülkeden Fas’a taziye mesajı yayınlandı. Katar, Ürdün, Libya, Bahreyn, Filistin ve Lübnan’ın yanı sıra Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Ezher Kurumu deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları yayımladı. Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları da Fas’ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından dayanışma ve taziye mesajları paylaştı. Kazakistan, İsrail, Rusya ve İran’dan da başsağlığı mesajları geldi.























