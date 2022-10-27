Dünya Devrim Muhafızları Şiraz saldırısının intikamının alınacağına yemin etti
ORTADOĞU

Devrim Muhafızları Şiraz saldırısının intikamının alınacağına yemin etti

İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) başkomutanı, Şiraz'ın Şah Çerağ kentinde düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi ve düşmanlarını, düşmanca eylemlerinin bir gün kendilerine geri tepeceği konusunda uyardı.

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Haber Merkezi Diğer
​Devrim Muhafızları Şiraz saldırısının intikamının alınacağına yemin etti
Hüseyin Selami.

Tümgeneral Hüseyin Selami yaptığı açıklamada, "Ahmed İbn Musa'nın (a.s) Şiraz'daki türbesi'nde vefat eden şehitlerin aileleri başta olmak üzere İran'ın tüm asil halkına taziyelerimi iletiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları başkomutanının mesajında ayrıca, "Bu korkunç suç, İran'ın haysiyet, güç ve ilerleme düşmanlarının, kötü niyetli amaç ve isteklerine ulaşmak için herhangi bir suç işlemekten vazgeçmediklerini ve savunmasız insanları öldürmeye ve kanını dökmeye hazır olduklarını gösterdi" dedi.

MEHR'e göre bu barbarca suçu ve meşum eylemi şiddetle kınayan General Selami, faillere ve onların arkasında bulunan yandaşlarına, akıllı ve her zaman yanında olan İran milletinin öfke ve intikamının gazabının "Şeytan kampını" yakacağını ilan etti ve sonunda onların iğrenç suçları için ağır bir şekilde cezalandırılacağını belirtti.

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