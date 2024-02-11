7 Ekim'de 76 yıllık soykırımı iyice şiddetlendiren katil İsrail son dört ayda 30 bine yakın Gazzeliyi şehit etti.

Dünyaca ünlü markalar 12 bin çocuğun katledildiği soykırıma destek çıkarak taraflarını belli etti. Kamuoyu akan kana ve İsrail mezalimine karşı sessiz kalmayarak boykot başlattı.

İsrail destekçisi Unilever'e ait İngiliz menşeili Domestos ise Filistin renklerini kullanarak alçakça bir reklama imza atarak Türk milletinin aklıyla alay etti. Reklam tasarımında Filistin devlet armasına benzeyen simgeler kullanıldı, Yahudi inancına göre 'en necis hayvanlardan' sayılan yarasa figürleri yer aldı.