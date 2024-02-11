|
Dünya

Domestos'un mikrop zihniyeti: Filistin renkleriyle alçak reklam

Terör devleti İsrail'in destekçisi Unilever'e ait İngiltere menşeili temizlik markası Domestos, ''Mikroplara yer yok'' başlığı ile yayınladığı reklamda Filistin devlet arması ve bayrak renklerine benzer imgelere yer verdi.

Mahmud Hüdayi Uysal
22:04 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 22:16 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Reklamda yer alan terör destekçisi içerik.
Reklamda yer alan terör destekçisi içerik.

7 Ekim'de 76 yıllık soykırımı iyice şiddetlendiren katil İsrail son dört ayda 30 bine yakın Gazzeliyi şehit etti.


Dünyaca ünlü markalar 12 bin çocuğun katledildiği soykırıma destek çıkarak taraflarını belli etti. Kamuoyu akan kana ve İsrail mezalimine karşı sessiz kalmayarak boykot başlattı.


Terör devleti İsrail'e destek reklamı

İsrail destekçisi Unilever'e ait İngiliz menşeili Domestos ise Filistin renklerini kullanarak alçakça bir reklama imza atarak Türk milletinin aklıyla alay etti. Reklam tasarımında Filistin devlet armasına benzeyen simgeler kullanıldı, Yahudi inancına göre 'en necis hayvanlardan' sayılan yarasa figürleri yer aldı.


#Domestos
#İsrail
#Gazze
#Filistin
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Rize ilçe belediye başkan adayları 2024 kesin isim listesi