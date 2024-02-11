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Dünya

Gazze'de İsrail zulmü: Oksijen girişini engelledi üç hasta can verdi

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'ne yaklaşık bir haftadır oksijen girişini engellediği için 3 hastanın öldüğünü duyurdu.

14:13 - 11/02/2024 Pazar
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.


İsrail güçlerinin, 21 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelere zarar verdiği, sağlık çalışanlarına saldırdığı ve daha sonra 9 kişiyi alıkoyduğu belirtilen açıklamada, hastaneye sığınan 7 bin sivilden 40'ının hala hastanede olduğu ve ölümle mücadele ettiği aktarıldı.


İsrail askerlerinin, sürekli hastaneye ateş açtığı ve insanların hareket etmesini engellediği kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneye tıbbi malzeme girişi yaptığı iddiaları yalanlandı.


Açıklamada, askerlerin hastaneye bir haftadır oksijen girişini engellediği için 3 hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin dün de Emel Hastanesi'ndeki ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını "çaldığını" açıklamıştı.


İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına dikkat çekilen açıklamada, önceki gün 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoydukları aktarılmıştı.






#Filistin Kızılayı
#israil
#Gazze
1 saat önce
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