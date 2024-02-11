Gazze'de İsrail zulmü: Oksijen girişini engelledi üç hasta can verdi

İsrail güçlerinin, 21 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelere zarar verdiği, sağlık çalışanlarına saldırdığı ve daha sonra 9 kişiyi alıkoyduğu belirtilen açıklamada, hastaneye sığınan 7 bin sivilden 40'ının hala hastanede olduğu ve ölümle mücadele ettiği aktarıldı.