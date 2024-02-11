Yardım filosu martta denize açılacak

Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı'nın aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu ve aktivistler tarafından oluşturulan “Uluslararası Özgürlük Filosu”, İsrail'in Gazze ambargosunu kırmak için yola çıkmaya hazırlanıyor. İspanya, Kanada, ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Norveç, Malezya, İsveç ve Güney Afrika’dan gelen aktivistlerle İHH'nın İstanbul Fatih'teki genel merkezinde düzenlenen toplantıda, filo hakkında bilgi verildi.

AMBARGOYU DELECEĞİZ

Dünyanın çeşitli ülkelerinde gemiler satın aldıklarını belirten İHH Başkanı Bülent Yıldırım, ambargoyu kırmak için yola çıkacaklarını anlattı. Yıldırım, “Gazze'ye kapatılan tüm kapıları açmak için yola çıkacağız. Bu kapılar sadece İsrail tarafından örülmedi. Refah Kapısı da bu kapılardan birisi. Denizden, karadan ve havadan bu ambargoyu inşallah deleceğiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bu gemiler yola çıkacak. Hedefimiz Mart'ın sonunda yola çıkarmak” dedi.

TÜM DÜNYA FİLOYU KORUMAKLA YÜKÜMLÜ

İHH Başkanı Yıldırım, şöyle konuştu: “Gazze ambargosunu sadece İsrail yapmıyor, Sisi de yapıyor. Ne demek yani, ben kapımı açacağım da İsrail engel olacak. Sen bağımsız devlet değil misin? Buradaki hedef Gazze'ye giden bütün kapıların açılmasıdır. Adalet Divanı’nda alınan karar gereği bütün dünya bu gemileri korumakla sorumludur. Diplomasinin bittiği yerde biz STK’lar devreye gireriz. Bunu ilan ediyoruz.”

BAŞKENTLERDE EYLEMLER YAPILACAK

“Akdeniz gemilerle tekrar tanışacak. Gazze limanı da, Refah Kapısı da açılana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu koalisyon sadece denizleri ifade etmiyor. Londra sokaklarında olacağız, Paris'te olacağız. Washington sokaklarında olacağız. İstanbul'da olacağız, Ankara'da olacağız. Kapıyı kim açmadıysa orada olacağız, eylemler yapacağız. Ömürlerini Filistin için harcayan bu insanlar İslam dünyasına örnek olsun.”

İSRAIL BUNLARI ABD DESTEĞI OLMADAN YAPAMAZ

Toplantıda konuşan Filistin asıllı ABD’li insan hakları avukatı ve aktivisti Huveyda Araf şunları söyledi: “Sadece Gazze kuşatmasını kırmak için filo değil, ABD’de Kongre ve Senato’yu durduracak sokak protestoları da planlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İsrail, tüm bunları ABD kendilerini desteklediği ve cezasız kaldığı için yapıyor.”







