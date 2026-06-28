DSÖ: Avrupa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1300 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu kaydeden Ghebreyesus, “Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kalıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çökmeye başladı. İklim krizi ve küresel ısınmanın etkisiyle daha önce ‘nesilde bir kez görülen’ sıcak hava dalgaları artık neredeyse her yıl yaşanıyor. Bu konuda daha önce de uyarılar yaptık” ifadelerini kullandı.