Meksika'yı kavurucu sıcaklar vurdu: Ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Tüm yurtta sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. Bazı bölgeler için ise yağmur tahmini geldi. Peki, il il sıcaklıklarda son durum ne? Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yükselecek mi? Sıcaklıklar ne zaman azalacak? Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 6- 7 Haziran il il hava durumu raporu...