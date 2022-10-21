Dünya Dünyaca ünlü şarkıcının Türkiyedeki bir çöp konteynerinin fotoğrafını paylaşması gündem oldu
AVRUPA AKTÜEL

Dünyaca ünlü şarkıcının Türkiye'deki bir çöp konteynerinin fotoğrafını paylaşması gündem oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Tom Odell, 9 yıl sonra yükselişe geçerek fenomen haline gelen şarkısı 'Another Love'ın adının yazıldığı bir çöp konteynerinin fotoğrafını paylaştı. İlginç olan ise fotoğraftaki konteynerin Ümraniye'de olması. Türk takipçilerin gözünden kaçmayan bu durum sonrası Odell'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Türk kullanıcılar fotoğrafın altına yorum yağdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkiyedeki bir çöp konteynerinin fotoğrafını paylaşması gündem oldu
Tom Odell

2013'te yayınlanan 'Another Love' adlı şarkı, son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler hale geldi.

İngiliz şarkıcı Tom Odell’in popüler parçası TikTok ve Intagram'daki videolardaki kullanımıyla 9 sene sonra müzik listelerine geri dönmeyi başardı.

TÜRK TAKİPÇİLERİ FARK ETTİ

Son dönemde viral olan şarkıyla ilgili hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, 'Another Love' yazılı bir çöp konteynerini yayınladı.

KONTEYNER ÜMRANİYE'DE

Odell'in hayranlarının dikkatini çeken detay ise; çöp konteynerinin üzerinde Ümraniye Belediyesi yazmasıydı...

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Tom Odell'in Türkiye'deki bir çöp konteynerini paylaştığını fark eden Türk takipçileri, gönderiye beğeni ve yorum yağdırdı.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı, 1 Temmuz'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser vermişti.


'ANOTHER LOVE' İLE LİSTELERİ ALTÜST ETMİŞTİ

'Another Love' ile listeleri altüst ede şarkıcı, Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söylemişti.

Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü 'Long Way Down'ı, 2013 yılında çıkarmıştı.

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