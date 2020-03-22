Dünyada koronavirüsün görülmediği tek kıta kaldı: Antarktika

Dünyada koronavirüse karşı tek bir slogan: Evde kal

Korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmaması gerektiği tüm dünyada vurgulanıyor. Salgın ile mücadele için dünya çapında başlatılan challenge ile Türkiye'den Hindistan'a, Malezya'dan Avusturya'ya kadar bir çok ülkeden yapılan paylaşımlarla virüsün kontrol altında kalması amaçlanıyor.

