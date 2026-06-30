Antarktika'daki bir yanardağ gökyüzüne altın püskürtüyor

Her gün 80 gram saf altın tozu

Yapılan araştırmalara göre Erebus Yanardağı, her gün yaklaşık 1000 kilometre ya da daha uzak mesafelere yayılan ortalama 80 gram ağırlığında mikroskobik altın tozu püskürtüyor.





Bu durum, Erebus’u yeryüzünde kristalize elemental altın parçacıkları püskürttüğü bilinen tek yanardağ yapıyor. Aslında volkanik emisyonlarda altına rastlanması tamamen sıra dışı bir durum değil.





Daha önce Hawaii’deki Kīlauea ve İtalya’daki Etna gibi farklı yanardağlarda da kimyasal olarak altın izlerine rastlanmıştı. Hatta bu yanardağların günlük altın salınım miktarının Erebus'tan çok daha fazla olduğu biliniyor. Ancak Erebus’u benzersiz kılan şey, altının çıkış biçimi ve ulaştığı form oluyor.