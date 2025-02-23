Kuru, "Bölgenin genel jeolojisi diğer araştırmacılar tarafından etraflıca incelenmiş olsa da sismik aktiviteler, gözlemler anlamında istasyon sayısında eksikliklerin olduğunu düşündüğümüz için bölgeye ilk etapta bir deprem cihazı getirip kurduk. Bu da bölgedeki tektonik kökenli veya buzul tektonizmasına bağlı aktiviteyi izlemek üzere kuruldu. İlerleyen yıllarda depremselliğin sürdürülebilir olarak izlenebilmesi adına bölgeyi daha hassas cihazlarla gözlemeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







