İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 9 bin kadın katletti, 23 bin kadın yaralandı. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlarken Filistinli kadınlar işgale direndikleri kadar ailelerini açlık, susuzluk ve soğuğa karşı hayatta tutmaya çalışıyor. Ve bu kadınlar kaybettiklerinin de acısına dayanmak zorunda.