​Dünyaya korku salan virüsün fotoğrafı yayınlandı

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavurmaya başlayan coronavirüs salgını giderek yayılmaya devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, virüsten etkilenen kişi sayısı 830'a yükselirken, ölü sayısı ise 26'ya çıktı. Virüsten etkilenen 830 kişiden 177'sinin durumun ağır olduğu ifade edildi.

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Binden fazla kişi şüpheli

Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420'ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

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Dünya genelinde endişe yaratan ve birçok ülkede güvenlik önlemlerinin alınmasına neden olan koronavirüsün mikroskopla çekilen görüntüsü Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesinde yayınlandı. Yetkililer, salgını kontrol altına alma çabaları çerçevesinde bilgi paylaşımı için virüsün fotoğrafının paylaşıldığını söyledi