Dünya Dünyaya korku salan virüsün fotoğrafı yayınlandı
ASYA

​Dünyaya korku salan virüsün fotoğrafı yayınlandı

Dünyaya korku salan virüsün fotoğrafı yayınlandı

Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüsün mikroskopla çekilen fotoğrafı, Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesine koyuldu.

Haber Merkezi Diğer
Salgından ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Salgından ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavurmaya başlayan coronavirüs salgını giderek yayılmaya devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, virüsten etkilenen kişi sayısı 830'a yükselirken, ölü sayısı ise 26'ya çıktı. Virüsten etkilenen 830 kişiden 177'sinin durumun ağır olduğu ifade edildi.

Dünyanın yeni vebası: Koronavirüs
DÜNYA
Dünyanın yeni vebası: Koronavirüs

Binden fazla kişi şüpheli

Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420'ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması: Çinli kadın ülkesine gönderildi
HAYAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması: Çinli kadın ülkesine gönderildi
Dünya genelinde endişe yaratan ve birçok ülkede güvenlik önlemlerinin alınmasına neden olan koronavirüsün mikroskopla çekilen görüntüsü Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesinde yayınlandı. Yetkililer, salgını kontrol altına alma çabaları çerçevesinde bilgi paylaşımı için virüsün fotoğrafının paylaşıldığını söyledi

Çinli bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Yılanlardan insanlara geçti
DÜNYA
Çinli bilim insanlarından corona virüsü açıklaması: Yılanlardan insanlara geçti
Üç bakan Elazığda ortak basın toplantısı düzenliyor

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