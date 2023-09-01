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Dünya

Düzensiz göçmenler yangınların sürdüğü Yunanistan'ın ormanlarında mahsur kaldı

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları 14'üncü gününde sürerken, yanan ormanlık alanda bulunan yaklaşık 30 düzensiz göçmen polise teslim edildi. Göçmenler, Yunanistan'dan Almanya'ya geçmeyi planladıklarını ancak yangınlar başlayınca geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.

14:28 . 1/09/2023 Cuma
AA
Yunanistan'daki yangınlarda düzensiz göçmenler de çıkış yolu arıyor.

Yunanistan'daki yangınlarda düzensiz göçmenler de çıkış yolu arıyor.

Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Dadia'da orman yangını nedeniyle mahsur kaldı.


İtfaiye ekiplerinin tespit ettiği biri Iraklı, biri Lübnanlı, diğerleri Suriyeli yaklaşık 30 kişilik düzensiz göçmen grubu, bölgeye çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

AA muhabirine konuşan düzensiz göçmen Muhammed Süryan, Yunanistan'dan Almanya'ya geçmeyi planladıklarını ancak yangınlar başlayınca geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.


Süryan, başka düzensiz göçmenlerin de yangın bölgesinde bulunduğunu belirterek, onların akıbetinin ne olduğunu ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi.

Yangınlarda 21 kişi ölmüştü


Yunanistan'da Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.


Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.


Düzensiz göçmene ait olduğu sanılan başka bir cesedin 25 Ağustos'ta Dadia ormanlık alanında bulunmasıyla yangınlarda ölenlerin sayısı 21'e yükselmişti.



#Yunanistan
#Göçmen
#Yangın
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