Meriç bölgesindeki Dadia ormanlık alanının üçte birinden fazlası da yok oldu. Ülke genelinde ise 81 yangınla mücadele ediliyor. Özellikle Meriç bölgesinde ormanlık alanda devame den yangınların yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı köylerin tahliye edilmeye başlandığı açıklandı. Ülkede dün 24 saat içinde 47 yeni orman yangını meydana geldiği ve bu yangınların bir kısmının itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesiyle kontrol altına alındı. Avrupa Birliği bünyesinde kurulan acil müdahale gücünün de katıldığı yangınla mücadele çalışmalarına rağmen Dedeağaç’ta yangınlar kontrol altına alınabilmiş değil. Yunanistan’da yangınlar sebebiyle şimdiye dek 21 kişi hayatını kaybetti. girilemeyen bazı noktalar nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor. Yangın şimdiden Avrupa Birliği sınırları içindeki en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçmiş durumda. Yunan hükümeti ise yetersiz müdahale ve yardım konusunda eleştirilerin hedefinde. Yangınlara ilişkin 79 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı.

Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın Meriç bölgesinde çıkan yangınlar bölgedeki Türk azınlık da, Atina’nın yetersiz yardımları sonucu mağdur oldu. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), tarafından yapılan açıklamada, Rodop ile Güney Meriç’te çıkan yangınlardan zarar görenler için maddi yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yardımların Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü, Gümülcine Türk Gençler Birliği, İskeçe Seçilmiş Müftülüğü ve İskeçe Türk Birliği’ne teslim edilebileceği kaydedildi. Kurul Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya’daki yangınların bölgedeki halkı derinden etkilendiğini anlatarak, yangın mağdurlarına yardım eli uzatmak ve onların yaralarını sarmak için kampanyayı başlattıklarını söyledi. Türklerin köylerinde de büyük yangınlar medyada geldiğini bildiren Şerif, “Gümülcine Rodop dağlarının eteklerindeki köylerimizde fazla bir zarar olmamakla beraber bazı ağıl ve evlerin yandığını gördük. Meriç bölgesindeki soydaşlarımızın köylerinin de etkilediğini gördük. Meriç’te büyük zararlar olduğunu tespit ettik. Küçükbaş hayvanların telef olduğunu, oradaki insanımızın geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarının da yandığını gördük” diye konuştu. Şerif, öncelikle hayvancılıkla uğraşan soydaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını kaydetti. Yardım kampanyasını cuma hutbesinde de halka duyuracaklarını söyleyen Şerif, “Umarım halkımız bu kampanyaya büyük katılım sağlar” dedi.