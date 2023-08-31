Batı Trakya 12 gündür yanıyor

Yunanistan’ın Türkiye sınırı yakınındaki Meriç Bölgesi’nde 12. günü geride bırakan orman yangınlarında New York kenti büyüklüğünde bir alan kül oldu. Şu ana kadar yanan alanın büyüklüğü 810 kilometrekare olarak açıklandı. Kuzey Yunanistan yangını, Avrupa Birliği sınırlarındaki en büyük orman yangını olarak kayda geçti. Birlik yaklaşık 500 itfaiyeci ve 11 uçaktan oluşan bir müdahale ekibini Yunanistan’a gönderdi. Yangın bu yaz Avrupa Birliği sınırlarında yaşanan en ölümcül afet olarak da kayda geçti. 19 Ağustos’ta başlayan yangınlarda ölen 21 kişinin 18’i göçmendi ve bunların ikisi de çocuk yaştaydı. Ekathimerini gazetesi, yangınlar söndürüldükten sonra daha fazla ölü bulunabileceği