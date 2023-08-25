Feke'de orman yangını

Havaların ısınmasıyla yurt genelinde başlayan orman yangınları, ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. 3 gün süren Çanakkale orman yangını sonrası bir yangın haberi de Diyarbakır'dan geldi. Ergani ilçesinin kırsal Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanda, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.