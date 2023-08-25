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Feke'de orman yangını

Adana’nın Feke ilçesine ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

11:00 . 25/08/2023 Cuma
AA
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Koçyazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


#Adana
#Feke
#orman yangını
3 saat önce
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