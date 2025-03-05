Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

14:425/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açıldı. (Foto: Arşiv)
Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açıldı. (Foto: Arşiv)

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.55’te Ermenistan’ın Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

#Azerbaycan
#Ermenistan
#Basarkeçer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kars'ta sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? 5 Mart Kars Ramazan imsakiyesi