Europol'ün çarpıcı terör raporu: PKK Avrupa'da propaganda için para toplamaya devam ediyor

Türkiye'nin yıllardır mücadele verdiği terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki varlığı, raporlara yansımaya devam ediyor. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'ün her yıl yayınladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2023 Raporu"'nda, terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da çok aktif olduğu, idari, istihdam ve finansman amaçları için AB üyesi ülkeleri üs olarak kullandığı kaydedildi. Avrupa'da aşırı sol eğilimli kişilerin çatışma bölgelerinde terör örgütü PKK'ya katıldığı aktarılan raporda, terör örgütü saflarında savaştıktan sonra geri dönen bu kişilerin, AB üyesi ülkeler açısından tehdit oluşturduğu vurgulandı.

YPG'nin Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak kabul edildiği anlatılan raporda, terör örgütünün AB'de topladığı paraları, Suriye'de YPG militanlarını desteklemek için kullandığı vurgulandı. Raporda, PKK'nın "kampanya" adını verdiği para toplama etkinlikleriyle AB topraklarında büyük miktarda fon elde ettiği bildirildi. 2022'de İtalya'da bir kişinin, Almanya'nın Bremen, Kassel, Leverkusen ve Nuremberg şehirlerinde de 4 kişinin PKK terör örgütü üyeliği sebebiyle gözaltına alındığı aktarılan raporda, terör örgütünün AB içerisinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yoluyla gelir elde ettiğine işaret edildi. Raporda, AB vatandaşlığı veya oturumu sahibi olan terör örgütü PKK mensuplarının, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine giderek buralarda silahlı çatışmalara katıldıkları ve tüm bu faaliyetlerin PKK'nın ana organizasyonu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Raporda, PKK'nın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ve PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için AB'de lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu aktarıldı.