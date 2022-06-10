Dünya İsveç Dışişleri Bakanına parlamentodan PKK tepkisi
AVRUPA

İsveç Dışişleri Bakanına parlamentodan PKK tepkisi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO üyelik başvurusuna ilişkin, hedeflerinin Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek olduğunu söyledi. Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson ise Linde'ye PKK/YPG eleştirinde bulunarak 'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?' şeklinde soru yöneltti.

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Haber Merkezi AA
İsveç Dışişleri Bakanına parlamentodan PKK tepkisi
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç Parlamentosunda dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sundu.

Türkiye ile NATO konusunda süren müzakerelere atıfta bulunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Silah ihracatına yeni düzenleme

Terörü kınadığını da vurgulayan Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını kaydetti. Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.

Linde'ye terör örgütü YPG/PKK eleştirisi

Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları PKK/YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.

Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.

Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.

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