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Fas'ta Macron'a Filistin tepkisi

Fas'ta Macron'a Filistin tepkisi

04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fas'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fas meclisindeki konuşması sırasında Filistin direnişine yönelik eleştirileri protesto edilerek kınandı.

Fas Filistin’i Destekleme Cephesi tarafından, Fransa'nın Kazablanka Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto eylemine katılan yüzlerce Faslı, Macron ve Fransa karşıtı sloganlar attı. Protestocular, "Sinvar vasiyet bıraktı. Davadan taviz vermek yok", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Ey Macron... Filistin göz bebeğimizdir” sloganları atarak Macron'un açıklama-larını kınadıklarını vurguladı.





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#macron
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