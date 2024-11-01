Fas'ta Macron'a Filistin tepkisi

Gazze’de 43 binden fazla kişiyi katleden İsrail, Filistin’e insani yardım, eğitim ve sağlık hizmeti sunan en önemli kuruluş olan UNRWA’nın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı. 6 milyon Filistinliye ulaşan BM’ye bağlı kuruluşun yasaklanması 650 binden fazla çocuğu da eğitimden mahrum bırakacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin’de alternatifsiz olan UNRWA ile ilgili kararın Filistinli mülteciler için yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Türkiye, Çin, Rusya ve birçok AB üyesi karara tepki gösterdi.