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Filistin, askeri olarak desteklenmeli

Filistin, askeri olarak desteklenmeli

04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Terör devleti İsrail’in işgal altındaki Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım, “Uluslararası Sistemin Eylemsizlik Krizi” konulu çalıştayda ele alındı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ev sahipliğinde Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi (ORDAM) ve Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) tarafından düzenlenen çalıştaya 28 akademisyen katıldı. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun tarafından yönetilen çalıştayda çıkan sonuçlar, sonuç metniyle duyuruldu. Yayınlanan metinde, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı, mevcut uluslararası sistemin, güvenlik ve meşruiyet açısından çöküşe götürdüğü belirtilerek, veto hakkının kaldırılması veya sınırlandırılması gerekmektedir" vurgusu yapıldı. "Filistin’in güçlendirilmesi, uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi için siyasi ve askeri olarak desteklenmesi büyük önem taşımaktadır" denilen metinde, çözüm önerileri de sunuldu. "Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde, uluslararası hukuk alanında çalışan akademisyenler, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları iş birliği yaparak uluslararası hukuk sisteminin reformu için ortak bir çaba göstermesi" gerektiği belirtilen öneriler arasında, "Türkiye gibi bölgesel güç olan ülkelerin, uluslararası arenada daha aktif bir rol oynayarak adaletli bir dünya düzeni için çaba göstermesi, bunun için benzer düşüncedeki ülkelerle alternatif bir inisiyatif başlatması önemli bir çözüm adımı olacaktır" değerlendirmesi yapıldı.




#filistin
#israil
#orta doğu
#soykırım

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