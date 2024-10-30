Filistin’i yeni imha planı: UNRWA’ya yasak

İsrail Parlamentosu (Knesset), pazartesi gecesi yaptığı toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Q altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesinin yasaklanmasını ön gören tasarıyı kabul etti. Gazze'ye yönelik bir yıldır sürdürdüğü saldırılar sırasında defalarca UNRWA personellerini ve tesislerini hedef alarak 237 UNRWA personelini öldüren işgalci güç, ajansın Hamas ile yardımlaştığı iddiaları defalarca çürütülmesine rağmen UNRWA'nın faaliyetlerini yasakladı.





FİLİSTİNLİLERİN RIZIK KAPISI

Filistin'de Siyonist işgalin başladığı 1948 yılında mülteci durumuna düşen 700 binden fazla Filistinlinin eğitim, sağlık, çalışma ve gıda gibi insani ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan UNRWA, işgalin genişlemesiyle birlikte 6 milyon Filistinliye insani destek sağlıyor. Diaspora'nın yanı sıra Filistin topraklarındaki en yoğun faaliyetini Gazze'de sürdüren ajans, buradaki 1.4 milyondan fazla sivile geçim kaynağı oluyordu. Ajans, Batı Şeria'da da 800 binden fazla Filistinliye destek oluyor. İsrail'in UNRWA faaliyetlerini yasaklaması, milyonlarca Filistinlinin günlük geçimine büyük bir darbe olarak görülüyor. Milyonlarca Filistinli geçimini URWA'da çalışarak sağlıyor.





YIKICI SONUÇLARI OLUR

BM'nin yanı sıra İngiltere, Rusya, Çin, bölge ülkeleri ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Knesset'in kararına tepki gösterdi. Konuya dair bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA'nın Filistin'de alternatifsiz olduğuna dikkat çekerek, "Bu karar, Filistinli mülteciler için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. İsrail’i BM Şartı ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun şekilde hareket etmeye çağırıyorum" diyerek BM Genel Kurulu'nun acil tedbir almasını istedi. UNRWA Direktörü Phlippe Lazzarini de, "Bu, UNRWA'yı itibarsızlaştırmaya ve Filistinli Mültecilere insani kalkınma yardımı ve hizmetleri sağlama rolünü gayrimeşrulaştırmaya yönelik devam eden kampanyanın sonuncusudur. Bu tasarılar Filistinlilerin, özellikle de insanların bir yılı aşkın süredir tam bir cehennem yaşadığı Gazze'deki acılarını daha derinleştirecektir. Orada 650 binden fazla kız ve erkek çocuğunu eğitimden mahrum bırakacak ve bütün bir nesli riske atacak" ifadesini kullandı.





SİYASİ OLARAK ÖLDÜRME GİRİŞİMİ

Knesset'in kararını şiddetle kınadığını belirten Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el-Safedi, kararı "UNRWA'yı siyasi olarak öldürme girişimi" olarak niteledi. İsrail'in BM kurumlarına yönelik ihlallerini eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Eylül'de, "İsrail, kendisinin de BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı ve BM'nin aldığı kararlara saygı duymalı" demişti. Knesset'in UNRWA adımının ardından Macron'un bu açıklaması da yeniden gündeme geldi.





Türkiye desteğini sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin (Knesset), işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerine son verme girişimlerinin uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığı belirtilerek, "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir" denildi.







