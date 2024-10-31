Batının iki yüzlülüğü: Fransa'da Filistin'e destek yasaklanırken siyonistler korunuyor

Fransa’da Filistin destekçilerine gözaltılar devam ediyor.





Fransa hükümeti Filistin’e destek verenleri sindirme politikasına devam ediyor. Ülkede Filistin paylaşımları yapanlar siyonist lobilerin baskısı ile “terörü övme” suçu olarak nitelendirip gözaltına alınıyor.





Bunun son örneği 40 yıldır Fransa’da yaşayan Nijer asıllı Rıdouane Abdourahmane oldu.





Fransa’nın Güney Batısında bulunan Bordeaux şehrinde ki caminin kurucu başkanı olan Abdourahmane yıllardır Fransız hükümetinin baskıları ile mücadele ediyor.





Samuel Paty’nin öldürülmesinde suçlanmıştı





16 Ekim 2020 de Çeçen Abdoullakh tarafından Samuel Paty adlı öğretmenin öldürülmesinden sonraki süreçte te birçok cami kapatılmıştı. Ayrıca bu cinayet Fransız hükümetinin Müslümanların tüm haklarını elinden alan 'ayrılıkçı yasasına' kılıf olmuş ve Meclisten kolayca geçirilmişti.





Samuel Paty adlı öğretmen Charlie Hebdo’da yayınlanan çirkin karikatürleri ortaokul öğrencilerine göstermiş ve Müslüman aileler tepki göstermişti. Daha sonra da öldürülmüştü.





O dönemde paylaşımlar yapan cami başkanı Abdourahmane Rıdouane da hükümeti hedefinde olmuş ve cami kapatılmıştı. Olayı yargıya taşıyan cami yönetimi davayı kazanmış ve cami tekrar açılmıştı.









Baskıyı artırdılar





Daha sonrası Abdourahmane Rıdouane üzerinde baskı artırıldı. İlk önce oturum izni yenilenmedi. Mahkeme yine Rıdouane’ı haklı bulup oturum verilmesine karar verdi.





Ancak bakanlık karara uymayarak oturumu yenilemediği gibi 2024 Paris yaz Olimpiyatlarını ve Gazze olaylarını gerekçe göstererek Abdourahmane Rıdouane’ı ev hapsine aldı.





Daha sonra da oturumu bittiği, kendisi Fransa’da toplumun huzurunu bozduğu, terörü övdüğü gerekçesi ile 8 Ağustos 2024’ten bu yana İdari Gözaltı Merkezi’nde tutuluyordu.





Gerekçeler arasında başkanın "İslam’ı tam yaşama", "Allah’a tevekkül", "Şifa ayetleri ile ilgili konferanslar" gibi gerekçeler ön plana çıkartılmıştı.





Nijer Pasaportunun bulunmaması ve Nijer’in geçiş izni vermemesi nedeni ile geri gönderim merkezleri olarak bilinen İdari Gözaltı Merkezi’nde tutuluyordu. Yasalara göre 90 gün sonunda geri gönderilmeyen kişiler serbest bırakılması ve mahkeme sürecini beklemesi gerekiyordu.





Ukrayna ile karşılaştırma terör övgüsü sayıldı





Ancak Rıdouane çıkmasına 1 hafta kala, yeni İçişleri Bakanı tarafından 27 Ekim 2024’te yapılan terörizmi övme suçlaması üzerine 30 Ekim sabahı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.









Batı'nı iki yüzlülüğünü ifşa etti: Terörü övmekle suçlandı





Rıdouane 7 Ekim’den sonra Ukrayna askerlerini kahraman gibi gösteren ama aynı zamanda Filistinlileri de terörist ilan eden bir karikatürü paylaşmış ve Batı’nın iki yüzlülüğüne dikkat çekmişti. Bu paylaşım "Hamas’ı ve terörü övme" olarak kabul edildi.





Destekleme komitesi tarafından yapılan açıklamada "Tutuklamayı en güçlü şekilde kınıyoruz; bu işlem, idari gözaltı süresinin yasal süresinin dolmasına bir haftadan az bir zaman kala gerçekleştirildi. Uluslararası hukuk açısından bir tavır almak ve Filistin davasına desteğini ifade ederek devam eden soykırımı açıkça kınamak dışında hiçbir suç işlemeyen kişilere yönelik yapılan bu asılsız suçlamaların yeniden gündeme getirildiğini hatırlatmaya gerek yoktur" denildi.





Ayrıca bu durumun muhalif seslerin ve alternatif söylemlerin sistematik olarak baskılandığı daha geniş bir bağlamda yer aldığını gösterdiği ifade edildi.





Tutuklama sayısı artıyor





Öte yandan Fransa’da "terörü övme suçu" ile tutuklananlar sayısında büyük bir artış yalanıyor.





Özellikle ünlü olmayan, sosyal medyayı çok kullanmayan kişileri sayısı bilinmemekle birlikte onlarca ünlü de bu baskılara maruz kaldı.





Milli sporcu Emili Gomis, akademisyen Francois Burgat, aktivist Elias D’İmzalene, Gazze’de kısa bir süreliğine görev yapıp gördüklerini anlatan hemşire İmane Maarif, araştırmacı yazar Yannis Arab, aktivist Amira Zaiter, eski Chralie Hebdo gazetecisi Zineb El-Rhazaoui bu isimlerden bazıları.





Eski terörle mücadele hakimi Marc Trévidic bile bugün Filistin’e destek verenlere yönelik baskılar karşısında yasanın kötüye kullanıldığını ifade ederek yaklaşımı kınadığını belirtti. Trévidic’e göre bu suçtan açılan davaların artması "tam bir suistimal" ve "yasanın tamamen kötüye kullanılması" anlamına gelmekte.





Buna dikkat çeken Destek Komitesi "Bir hukuk devletinde, düşünce çeşitliliği ve ifade özgürlüğü, dayatılan bir uyum uğruna asla feda edilmemelidir. Demokrasimizin temel ilkelerini tehdit eden bu baskıcı uygulamalara karşı tüm ilerici güçleri harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.





Siyonistlere serbest





Öte yandan her fırsatta İsrail’in katliamlarına destek veren hatta "Gazze’nin yok edilmesi" çağrısı yapanlara ise dokunulmuyor.





İsrail asıllı eski milletvekili Meyer Habib 1 yıl önce Gazze’lileri bir kansere benzetmiş ve "yok edilmesi" gerektiğini ifade etmişti. İnsan Hakları Derneği LDH o dönemde suç duyurusunda bulunmuştu. Fakat soruşturma daha yeni başladı.





Bir taraftan Filistin destekçilerine peş peşe davalar açılırken siyonist destekçilerine ise hiçbir şekilde dava açılmıyor. Yüze yakın milletvekili de İsrail’i eleştirmenin suç ve antisemitizm olarak kabul edilmesi için yasa teklifi verdi.











