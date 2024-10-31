Batının iki yüzlülüğü: Fransa'da Filistin'e destek yasaklanırken siyonistler korunuyor

Fransa’nın Filistin’e destek verenleri sindirme politikasına sürüyor. Bordeaux şehrindeki caminin kurucu başkanı olan Rıdouane Abdourahmane Gazze'deki katliama dikkat çekmek için Ukrayna askerlerini kahraman gibi gösteren, Filistinlileri de terörist ilan eden bir karikatürü paylaşmış ve Batı’nın iki yüzlülüğünü eleştirmişti. Abdourahmane 27 Ekim 2024’te yapılan terörizmi övme suçlaması üzerine 30 Ekim sabahı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Fransa’da Filistin destekçilerine gözaltılar devam ediyor.
Fransa’nın Güney Batısında bulunan Bordeaux şehrinde ki caminin kurucu başkanı olan Abdourahmane yıllardır Fransız hükümetinin baskıları ile mücadele ediyor.
Samuel Paty’nin öldürülmesinde suçlanmıştı
16 Ekim 2020 de Çeçen Abdoullakh tarafından Samuel Paty adlı öğretmenin öldürülmesinden sonraki süreçte te birçok cami kapatılmıştı. Ayrıca bu cinayet Fransız hükümetinin Müslümanların tüm haklarını elinden alan 'ayrılıkçı yasasına' kılıf olmuş ve Meclisten kolayca geçirilmişti.
O dönemde paylaşımlar yapan cami başkanı Abdourahmane Rıdouane da hükümeti hedefinde olmuş ve cami kapatılmıştı. Olayı yargıya taşıyan cami yönetimi davayı kazanmış ve cami tekrar açılmıştı.
Baskıyı artırdılar
Daha sonrası Abdourahmane Rıdouane üzerinde baskı artırıldı. İlk önce oturum izni yenilenmedi. Mahkeme yine Rıdouane’ı haklı bulup oturum verilmesine karar verdi.
- Ancak bakanlık karara uymayarak oturumu yenilemediği gibi 2024 Paris yaz Olimpiyatlarını ve Gazze olaylarını gerekçe göstererek Abdourahmane Rıdouane’ı ev hapsine aldı.
Daha sonra da oturumu bittiği, kendisi Fransa’da toplumun huzurunu bozduğu, terörü övdüğü gerekçesi ile 8 Ağustos 2024’ten bu yana İdari Gözaltı Merkezi’nde tutuluyordu.
Nijer Pasaportunun bulunmaması ve Nijer’in geçiş izni vermemesi nedeni ile geri gönderim merkezleri olarak bilinen İdari Gözaltı Merkezi’nde tutuluyordu. Yasalara göre 90 gün sonunda geri gönderilmeyen kişiler serbest bırakılması ve mahkeme sürecini beklemesi gerekiyordu.
Ukrayna ile karşılaştırma terör övgüsü sayıldı
Ancak Rıdouane çıkmasına 1 hafta kala, yeni İçişleri Bakanı tarafından 27 Ekim 2024’te yapılan terörizmi övme suçlaması üzerine 30 Ekim sabahı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Batı'nı iki yüzlülüğünü ifşa etti: Terörü övmekle suçlandı
Rıdouane 7 Ekim’den sonra Ukrayna askerlerini kahraman gibi gösteren ama aynı zamanda Filistinlileri de terörist ilan eden bir karikatürü paylaşmış ve Batı’nın iki yüzlülüğüne dikkat çekmişti. Bu paylaşım "Hamas’ı ve terörü övme" olarak kabul edildi.
Ayrıca bu durumun muhalif seslerin ve alternatif söylemlerin sistematik olarak baskılandığı daha geniş bir bağlamda yer aldığını gösterdiği ifade edildi.
Tutuklama sayısı artıyor
Özellikle ünlü olmayan, sosyal medyayı çok kullanmayan kişileri sayısı bilinmemekle birlikte onlarca ünlü de bu baskılara maruz kaldı.
Milli sporcu Emili Gomis, akademisyen Francois Burgat, aktivist Elias D’İmzalene, Gazze’de kısa bir süreliğine görev yapıp gördüklerini anlatan hemşire İmane Maarif, araştırmacı yazar Yannis Arab, aktivist Amira Zaiter, eski Chralie Hebdo gazetecisi Zineb El-Rhazaoui bu isimlerden bazıları.
Eski terörle mücadele hakimi Marc Trévidic bile bugün Filistin’e destek verenlere yönelik baskılar karşısında yasanın kötüye kullanıldığını ifade ederek yaklaşımı kınadığını belirtti. Trévidic’e göre bu suçtan açılan davaların artması "tam bir suistimal" ve "yasanın tamamen kötüye kullanılması" anlamına gelmekte.
Siyonistlere serbest
Öte yandan her fırsatta İsrail’in katliamlarına destek veren hatta "Gazze’nin yok edilmesi" çağrısı yapanlara ise dokunulmuyor.
İsrail asıllı eski milletvekili Meyer Habib 1 yıl önce Gazze’lileri bir kansere benzetmiş ve "yok edilmesi" gerektiğini ifade etmişti. İnsan Hakları Derneği LDH o dönemde suç duyurusunda bulunmuştu. Fakat soruşturma daha yeni başladı.
Bir taraftan Filistin destekçilerine peş peşe davalar açılırken siyonist destekçilerine ise hiçbir şekilde dava açılmıyor. Yüze yakın milletvekili de İsrail’i eleştirmenin suç ve antisemitizm olarak kabul edilmesi için yasa teklifi verdi.