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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Şuan önceliğimiz soykırımın durması

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Şuan önceliğimiz soykırımın durması

22:5716/05/2025, Cuma
AA
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ile görüşerek Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulmasını yineledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ile görüşerek Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulmasını yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 34. Arap Birliği Zirvesi kapsamında geldiği Irak'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ile görüştü. Abbas, "Şuan önceliğimiz soykırımın durması, gıda, su, ilaç ve yakıt gibi acil insani yardımların Gazze'ye girmesi." ifadelerinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası ve İsrail'in işlediği soykırımın sona ermesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, 34. Arap Birliği Zirvesi kapsamında geldiği Irak'ta, Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ile bir araya geldi.

İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımın ele alındığı görüşmede Abbas,
"Şuan önceliğimiz soykırımın durması, gıda, su, ilaç ve yakıt gibi acil insani yardımların Gazze'ye girmesi, İsrail'in oradan tamamen çekilmesi ve Filistin devletinin yeniden yapılanma dahil, oradaki tüm sorumluluklarını üstlenmesidir. Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve diğer Filistin topraklarında olduğu gibi devletin, Gazze üzerinde de siyasi ve hukuki yetkisi vardır."
ifadesini kullandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Arap Birliği Zirvesinde konuşma yapabilir

Abbas, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının sona ermesi, yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve Filistin topraklarını ilhak etme girişimlerinin de durdurulması çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı'nın, Arap Birliği Zirvesinde konuşma yapması ve zirveye katılan liderlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 17 Mayıs'ta düzenlenecek 34. Arap Birliği Zirvesi'nde, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.



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