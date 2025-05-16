Filistin Devlet Başkanı Abbas: Şuan önceliğimiz soykırımın durması

"Şuan önceliğimiz soykırımın durması, gıda, su, ilaç ve yakıt gibi acil insani yardımların Gazze'ye girmesi, İsrail'in oradan tamamen çekilmesi ve Filistin devletinin yeniden yapılanma dahil, oradaki tüm sorumluluklarını üstlenmesidir. Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve diğer Filistin topraklarında olduğu gibi devletin, Gazze üzerinde de siyasi ve hukuki yetkisi vardır."