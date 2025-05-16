Nekbe'nin 77. yılı: 'Nehirden Denize Özgür Filistin' için söyleşi

Fatih'te, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yıl dönümü dolayısıyla "Nehirden Denize Özgür Filistin" söyleşisi düzenlendi.
Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi'de düzenlenen programda, gazeteci yazar Cahide Hayrunnisa Çiçek moderatörlüğünde 1948 yılından sonra Filistin'de yaşanan olaylar anlatıldı.
Programda konuşan Yazar Demet Tezcan, Gazze'de yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini söyledi.
Gazze'deki insanların yaşanan katliamlara rağmen seslerini duyurmaya önem verdiğini belirten Tezcan, şöyle konuştu:
"İsrail şu ana kadar 200'ün üzerinde gazeteciyi katletti"
Tezcan, Yahudilerin 1945'ten sonra bir soykırım anlatısı inşa ettiğini ve bunu siyaset, sanat, edebiyat, kültür, sosyal bilim, psikoloji ve medyada üzerine yeni dramlar inşa ederek kullandığını söyledi.
Demet Tezcan, İsrail'in bunu yaparken bir taraftan da Filistin'i dev bir toplama kampı haline getirdiğini aktardı.
İnsanın unutkan bir varlık olduğunu dile getiren Tezcan, bu nedenle Filistin'de yaşananların daha çok yazılması, filmlerinin çekilmesi, dizilerinin yapılması ve belgesellerinin hazırlanması gerektiğini vurguladı.