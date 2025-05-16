Nekbe'nin 77. yılı: 'Nehirden Denize Özgür Filistin' için söyleşi

"Soykırımı durduramıyor oluşumuz, savaşı durduramıyor oluşumuz bizi pes ettirmemeli. Haykırmaktan vazgeçmemeliyiz. Bu düşmanı sevindirecek. Bizim bu süreçte Gazzelilerden öğrendiğimiz bir şey var, seslerini dünyaya duyurmayı çok önemsediler. Başlarına bombalar yağarken, ölümle karşı karşıyayken bir tarafta çığlık çığlığa insanlar yaralıları kurtarmaya çalışırken, gazetecisi, kadını, genci ve çocuğuyla enkazın içinde ve bombaların arasından canlı yayınlarla çığlıklarını, seslerini her şeyden ziyade işgalci İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmaya çalıştılar"