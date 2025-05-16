Filistin: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nekbe'nin devamıdır

Mansur, Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin (CEIRPP) New York'ta, Nekbe'nin 77. yılı münasebetiyle düzenlediği anma etkinliğinde konuşma yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a vekaleten yaptığı konuşmada Mansur, Nekbe'nin, Filistin halkının kaderi olmadığını ve olmayacağını, geri dönüş ve self determinasyon hakkı ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından garanti altına alınan devredilemez haklar olduğunu dile getirdi.





İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Nekbe'nin bir devamı olduğunu ifade eden Mansur, Filistin halkına karşı işlenen suçları inkar etmenin hiçbir işe yaramayacağını ve gerçekleri değiştirmeyeceğini vurguladı.

Mansur, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerinin yasaklanmasıyla son 2 yıldır Filistinlilerin sıkıntılarının daha da arttığına değindi.