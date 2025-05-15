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Gazze'de öldürülen Filistinlilerin isimleri 3 ülkedeki 45 şehirde eş zamanlı okundu

Gazze'de öldürülen Filistinlilerin isimleri 3 ülkedeki 45 şehirde eş zamanlı okundu

23:0115/05/2025, Perşembe
AA
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Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerine Gazze'de öldürülen sivillerin isimlerinin nakışla işlendiği kumaşları taşıdı.
Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerine Gazze'de öldürülen sivillerin isimlerinin nakışla işlendiği kumaşları taşıdı.

Fransa, Belçika ve İsviçre'deki 45 kentte, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü yaklaşık 50 bin Filistinlinin isimleri eş zamanlı olarak okundu. Paris'teki eyleme katılan Rania isimli Filistinli öğrenci, "Bugün Nekbe'yi, Büyük Felaket'i anmak için buradayız." İfadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarından oluşan Gazze İçin Beyaz Yelekler Topluluğunun çağrısıyla Filistin destekçileri, Fransa'nın 41, Belçika'nın 2 ve İsviçre'nin 2 şehrinde bir araya gelerek, Gazze'deki soykırımda öldürülen sivilleri andı.

Eş zamanlı anma etkinliklerinde, İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana öldürdüğü 50 bin 21 Filistinlinin isimleri ve yaşları okundu.

Filistin destekçileri, Fransa'nın başkenti Paris'te, Eyfel Kulesi'ne yakın Trocadero Meydanı'nda bir araya geldi.

Anma eyleminde, bu ülkede yaşayan Filistinliler, soykırımda hayatını kaybeden 1600 Gazzelinin ismini ve yaşlarını yerel saatle 19.30'dan itibaren okudu.

Filistin'de şehit olan isimler kumaşa nakşedildi.

Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerine Gazze'de öldürülen sivillerin isimlerinin nakışla işlendiği kumaşlar taşıdı.

Paris'teki eyleme katılan Rania isimli Filistinli öğrenci,
"Bugün Nekbe'yi, Büyük Felaket'i anmak için buradayız. 1948'de gerçekleşen bu felaket sırasında Filistinliler kendi topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı."
İfadelerini kullandı.
Rania, Paris'teki eylemde yalnızca Filistinlilerin Gazze'de yaşamını yitirenlerin isimlerini okuduğuna dikkati çekerek,
"Bu kendi tarihimizi benimseme şeklimiz."
ifadesini kullandı.
Filistin'de şehit olan isimler Eyfel Kulesi'nin önünde okundu.



#Anma eylemleri
#Belçika
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#gazze
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