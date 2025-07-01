Filistin Kurtuluş Örgütü: Gazze Şeridi'ne yardımlar sadece UNRWA üzerinden ulaştırılsın

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların yalnızca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla ulaştırılması çağrısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, insani yardımların sadece UNRWA aracılığıyla organize edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara “Gazze halkına insani yardımın ulaştırılması, dağıtımının organize edilmesi ve derhal ateşkesin sağlanması” yönünde çağrıda bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı

Filistin devletinin tanınması

Filistin sorununa ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, başta iki devletli çözüm ve işgalin sona erdirilmesi çerçevesinde Filistin devletinin tanınması olmak üzere diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda, geçen yapılması planlanan ancak ertelendiği ilan edilen uluslararası konferansın önemine dikkat çekildi.

Uluslararası Filistin Konferansının, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak başkanlığında, 17-20 Haziran tarihleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde üst düzey katılımla gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak konferans, İsrail ile İran arasında artan gerilim nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.





Öte yandan, İsrail'in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda, büyük bölümü çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 191 bin Filistinli yaşamını yitirdi ya da yaralandı. 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi.

Gazze'deki saldırılara paralel olarak İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki baskılarını da artırdı. Filistinli kaynaklara göre, şimdiye kadar en az 988 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.







