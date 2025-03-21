Filistin'in geleceğine soykırım: Siyonistler çocukları katlediyor

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, salı günü sabaha karşı Gazze’ye yönelik yeniden başlattığı saldırılarda bir çocuk katliamı işliyor. İlk günkü İsrail saldırılarında ölen 400’ü aşkın sivilin yüzde 42’sini çocuklar oluştururken saldırılar sonrasında birçok babanın ölen çocuklarını kucaklarına alarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı görüntüler, insanlık vicdanını yaraladı. İşgal ordusu, saldırıları Hamas’ı önce rehineleri serbest bırakmaya mecbur etmek için askeri baskı kurmak, ardından Hamas’ın askeri gücünü yok etmek için gerçekleştirdiğini iddia etse de hedefine kadın, çocuk ve yaşlıları koruyor. İsrail’in saldırılarında ölen siviller arasında kadın ve çocukların toplam oranı yüzde 70’i geçiyor. Bu saldırılarda ölen çocukların büyük kısmı, işgal ordusunun 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar sırasında ebeveynini ya da yakın dereceden akrabalarını kaybeden yaşları 2 ila 14 arasında değişen çocuklardan oluşuyor.

Ömer ve Layan

UNRWA YETKİLİSİ İSYAN ETTİ

İsrail kuvvetlerinin Gazze’de yeniden başlattığı saldırılarda, doğrudan sivilleri ve çocukları hedef almasına ilişkin açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, İsrail'in saldırıların ilk günü öldürülen çocuklara işaret ederek, "Nasıl 5 saatte 200 çocuk öldürülebilir?" diye isyan etti. "Savaşın başladığı günden bu yana öldürülenlerin yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor" diyen Ebu Hasene, son saldırılarda bu oranın daha da arttığına dikkati çekti. Ebu Hasene, "Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine göre çocuk olarak tanımlanan yüzlerce masum hayatını kaybetti. Şunu sormamız lazım; İsrail herhangi bir bölgede belirli bir kişiyi hedef aldığını iddia etse bile, onun yanında bulunan 100 sivilin öldürülmesi nasıl haklı gösterilebilir?" dedi.

14 YAŞINDA ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında, küçük kardeşi Ömer ve annesiyle birlikte hayatını kaybeden 14 yaşındaki Layan, işgal güçlerinin 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda ailesiyle birlikte yerinden edilerek çadırda yaşamak zorunda bırakılmıştı. Layan’ın ölüm haberini sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı bir mesajla veren dayısı, Layan’ın ailesiyle birlikte evinden tehcir edilerek çadırlarda yaşamak zorunda kalmasına rağmen hayata tutunduğunu ve kısa süre içinde diğer çadırlarda yaşayan çocukları toplayarak onlara öğretmenlik yaptığını bildirdi. Layan’ın İsrail saldırılarında öldüğünü belirten dayısı, “O kısa süre içinde diğer çocukların sevgisini kazanan bir öğretmen olmuştu” ifadelerini kullandı.

Bisan

BİSAN AĞABEYİNE KAVUŞTU

İsrail kuvvetleri tarafından Gazze’ye yapılan bombardımanlarda, Bisan adlı 9 yaşındaki bir kız çocuğu, bombardımanların etkisiyle kayboldu. Annesi ve teyzesi Hiba el-Hindi, onun hayatta olduğunu umuyordu ancak kısa süre içinde cesedine ulaştılar. Bisan’ın erkek kardeşi Ayman ise İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda yaşamını yitirmişti. Bisan’ın teyzesi Hiba el-Hindi, sosyal medyada yayınladığı mesajında Bisan’ı kaybettiklerini duyururken “Artık ağabeyin Ayman’a kavuştun” cümlelerine yer verdi.

ÖLÜ SAYISI 700’Ü GEÇTİ

7 Ekim’den itibaren 16 ay boyunca Gazze’yi havadan, denizden ve karadan vurarak yerle bir eden işgalci İsrail, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi, iki ayı dolarken 18 Mart’ta bozarak Gazze’ye saldırılara yeniden başladı. Üçüncü gününü geride bırakan saldırılarda Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam ölü sayısı 710'a yaralı sayısı 900’e ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ayrıca, dün hastanelere ulaştırılan 85 ölü ve 133 yaralıyla birlikte İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda tespit edilebilen ölü sayısının 49 bin 617’ye, yaralı sayısının ise 112 bin 950’ye ulaştığı kaydedildi.

YAHYA SİNVAR’IN POZUNU VERMİŞTİ

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuk Siwar Jamassi ise 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesin ardından eski Hamas lideri Yahya Sinvar’ın 2021 yılında verdiği ünlü pozunu vererek sosyal medyada viral olmuştu. Jamassi, İsrail’in 7 Ekim’de başlayan saldırılarında ailesinin tamamını kaybetmiş ve ateşkesin ardından yapılan kutlamalar esnasında Hamas lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırıları sonrası harap olan bir bölgede koltuk üzerinde oturarak verdiği pozu tekrarlamıştı.







