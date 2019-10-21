Dünya Firavun hanedanlığına ait 30 tabut Mısırdaki Asasif gömütünde çok iyi korunmuş şekilde bulundu
ORTADOĞU

Firavun hanedanlığına ait 30 tabut: Mısır'daki Asasif gömütünde çok iyi korunmuş şekilde bulundu

Firavun hanedanlığına ait 30 tabut: Mısır'daki Asasif gömütünde çok iyi korunmuş şekilde bulundu

Mısır'ın Luksor kenti yakınlarındaki Asasif gömütünde iyi derecede korunmuş 30 ahşap tabut keşfedildi. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, "Tabutlar antik Mısırlıların bıraktığı şekilde bulundu. İçinde mumyalar olan kapalı haldeki tabutlar, ilk katta 18, ikinci katta 12 tabut olacak şekilde üst üste iki kat halinde bulundu" dedi.

Haber Merkezi AA
Mısırlı arkeologlar, Luksor yakınlarında 30 antik tabut buldu.
Mısırlı arkeologlar, Luksor yakınlarında 30 antik tabut buldu.

Mısır'da milattan önce 10. yüzyıla tarihlenen 22. Firavun hanedanlığına ait iyi korunmuş 30 ahşap tabut bulundu.

  • Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Luksor kenti yakınlarında yer alan Asasif gömütünde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında, üzerindeki işlemelerin ve renklerin çok iyi şekilde korunduğu 30 ahşap tabut bulunduğu belirtildi.

Firavun hanedanlığına ait iyi korunmuş 30 ahşap tabut.

Tabutların, istikrarsızlığın ve mezar soygunculuğunun hüküm sürdüğü, büyük mezarlıkların inşasının azaldığı ve tabutların naaşların korunmasında büyük rol oynadığı bir döneme ait olduğu ifade edildi.

Tabutların, kapakları açıldı.

Tabutlar kadın, erkek ve çocuklara ait

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, tabutların erkek, kadın ve çocuklara ait olduğunu bildirdi.

Tabutlar, öncelikle sergilendi.

Anani, "Tabutlar antik Mısırlıların bıraktığı şekilde bulundu. İçinde mumyalar olan kapalı haldeki tabutlar, ilk katta 18, ikinci katta 12 tabut olacak şekilde üst üste iki kat halinde bulundu" ifadesini kullandı.

Yabancı misyonerler kazı çalışması yapıyor

Bu keşifle,19'uncu yüzyıldan bu yana ilk defa içindeki tabutlar tam ve eksiksiz olarak muhafaza edilmiş bir gömütün ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Anani, "Bugün, bir yüzyılı aşkın bir zaman sonra Mısırlı arkeologlar Luksor'a yeni bir eser daha kazandırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Arkeologlar, Luksor Vally'sinde Asasif Nekropolü'nde keşfedilen antik boyalı tabutun kapağını kaldırdılar.n
  • Mısır Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri de tabutların milattan önce 10'uncu yüzyılda hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine ait olduğunu bildirdi.

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

Arkeologlar, tabutların üzerindeki çizimleri inceliyor.
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