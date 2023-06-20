Fransa'da listeria bakterisi skandalı: Tavuklar marketlerden toplatıldı

Tavuk etlerinin çabuk bozulabilen ürünler olduğunu Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Var, hayvansal ürünlerin yetiştirilmesinden sofraya gelene kadarki süreçte iyi muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Hamilelerin düşük yapmasına neden olan listeria bakterisinin yapılan araştırmalarda tavuk etinde çok miktarda görüldüğünü uyarısında bulunan Prof. Dr. Işıl Var, "Satılmayan tavuk döneri buzdolabı koşullarında saklasanız bile listeria, soğuk koşullarda yaşamaya ve üremeye devam ediyor’’ dedi.