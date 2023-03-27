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Dünya

Fransız basınından masanın 7'nci ortağıyla ilgili dikkat çeken analiz: HDP koalisyonda türbülansa yol açar

Türkiye'de 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaşanan siyasi gelişmeler dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor. CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ve HDP'nin aday çıkarmayacağını açıklamasıyla ilgili Fransız basınından dikkat çeken bir analiz geldi. İYİ Parti'nin duruma sıcak bakmadığını vurgulayan France 24, mevcut durumun koalisyonda türbülansa yol açacağını ifade etti.

10:48 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
France 24, Yedili Masa ve HDP'nin ilişkisini analiz etti.

France 24, Yedili Masa ve HDP'nin ilişkisini analiz etti.

France 24, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından
çok az şeyde sonuç çıkacağını
ifade eden Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Türkiye uzmanı Didier Billion, France 24'ün sorularını yanıtladı.

'Verilen tavizler var'

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermemesinin çok önemli olduğunu belirten Billion, İYİ Parti'nin tutumuna dikkat çekti. Bu partinin bazı milletvekillerinin çok milliyetçi olduğunu vurguladı.

  • İYİ Parti'nin HDP'ye sıcak bakmayacağını ve verilen tavizleri sorun olarak gördüğünü belirtti.

'İYİ Parti seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir'

HDP'nin koalisyonda bir türbülansa yol açabileceğini belirten Billion, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünen
İYİ Partili seçmenin HDP nedeniyle fikrini değiştirebileceğini
, bunun da Kılıçdaroğlu'nun oylarına HDP'nin doğrudan bir katkı sağlamayacağını ifade etti.



Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür
Yavuz Ağıralioğlu: HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında HDP'yi adeta topa tutan Ağıralioğlu, HDP'nin Türk demokrasisinin şantajcısı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Biz Cumhur İttifakının etrafında milleti toplamaya çalıştığı yere kalbimizle, buna itiraz eden Millet İttifakının da namus borcu bilmek zorunda olduğu hassasiyet iklimine de aklımızla kuvvet vermeye çalışıyoruz. Bir kısım diyor ki aklını bırak kalbinin yanına gel. Bir kısım da diyor ki, kalbini bırak aklının yanına gel. Biz aklımızı kalbimize feda etmeyeceğimiz bir üçüncü yolun kilometre taşlarına ifade ettiğimiz çerçevede talip oluyoruz. Ben bu mesuliyetle itiraz ediyorum. Ben seçimin bir pazarlık konusuna dönüştürülmesine razı olmuyorum. Terör gölgesinde yapılan seçimi, terörün masada oy hesabı yapılarak siyaseti kirletmesini doğru bulmuyorum. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Dönüp ittifaklara 'bize mahkumsunuz' diye parmak sallamak bu 50 artı 1 sisteminin onlara sunduğu imkanı şımarıkça kullanma hevesidir. Bizim de mesuliyetimiz devlet makamlarını bu şımarıklığın hedefi olmaktan çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.


#HDP
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#Türkiye
#seçim
#Fransa
19 dakika önce
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