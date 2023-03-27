Fransız basınından masanın 7'nci ortağıyla ilgili dikkat çeken analiz: HDP koalisyonda türbülansa yol açar

France 24, Yedili Masa ve HDP'nin ilişkisini analiz etti.
France 24, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından
çok az şeyde sonuç çıkacağını
ifade eden Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Türkiye uzmanı Didier Billion, France 24'ün sorularını yanıtladı.
'Verilen tavizler var'
'Verilen tavizler var'
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermemesinin çok önemli olduğunu belirten Billion, İYİ Parti'nin tutumuna dikkat çekti. Bu partinin bazı milletvekillerinin çok milliyetçi olduğunu vurguladı.
- İYİ Parti'nin HDP'ye sıcak bakmayacağını ve verilen tavizleri sorun olarak gördüğünü belirtti.
'İYİ Parti seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir'
'İYİ Parti seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir'
HDP'nin koalisyonda bir türbülansa yol açabileceğini belirten Billion, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünen
İYİ Partili seçmenin HDP nedeniyle fikrini değiştirebileceğini
, bunun da Kılıçdaroğlu'nun oylarına HDP'nin doğrudan bir katkı sağlamayacağını ifade etti.
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19 dakika önce