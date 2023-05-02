Fransız polisinden 1 Mayıs'ta sokağa çıkan göstericilere çok sert müdahale

Fransızlar emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek Anayasa Mahkemesi kararı öncesi 12. kez kitlesel gösteriler için sokağa indi. Fransa'nın ana gündemi haline gelen emeklilik reformuna karşı eğitim, ulaşım, enerji gibi sektör çalışanları greve giderken ülke genelinde çok sayıda kentte gösteriler düzenlendi. Başkent Paris'te çok sayıda vatandaş, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen emeklilik reformunu protesto etti. Polis, göstericilere müdahale etti.