Fransız polisinden 1 Mayıs'ta sokağa çıkan göstericilere çok sert müdahale

Fransa'da 1 Mayıs'taki protestolarda 200'ün üzerinde gösterici gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında süren protestolar 1 Mayıs'ta şiddetini artırdı. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin katıldığı 13. dalgada 12 bin polis görev yaptı.
Polisten göstericilere çok sert müdahale
Fransız polisi, Paris'te sokakları savaş alanına çeviren göstericilere çok sert müdahalede bulundu. Göstericiler, polisin sert müdahalesine taş ve sopalarla karşılık verirken eylemlerde 200'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.