|
Dünya

Fransız polisinden 1 Mayıs'ta sokağa çıkan göstericilere çok sert müdahale

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını sağlayan yasa tasarısının gündeme gelmesiyle başlayan protestolar 1 Mayıs'ta da devam etti. Fransız polisi, başkent Paris'te sokakları savaş alanına çeviren göstericilere çok sert müdahalede bulundu. Göstericiler, polisin sert müdahalesine taş ve sopalarla karşılık verirken eylemlerde 200'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.

11:19 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Fransa'da 1 Mayıs'taki protestolarda 200'ün üzerinde gösterici gözaltına alındı.

Fransa'da 1 Mayıs'taki protestolarda 200'ün üzerinde gösterici gözaltına alındı.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında süren protestolar 1 Mayıs'ta şiddetini artırdı. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin katıldığı 13. dalgada 12 bin polis görev yaptı.

Polisten göstericilere çok sert müdahale

Fransız polisi, Paris'te sokakları savaş alanına çeviren göstericilere çok sert müdahalede bulundu. Göstericiler, polisin sert müdahalesine taş ve sopalarla karşılık verirken eylemlerde 200'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.



#Fransa
#1 Mayıs
#emeklilik reformu
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.