Dünya Gannuşiden Tunuslulara barışçıl mücadele çağrısı
AFRİKA

Gannuşi'den Tunuslulara 'barışçıl mücadele' çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı. Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Said'in son kararlarını reddederek, barışçıl mücadele çağrısında bulundu. Gannuşi, "Mücadele etmekten başka yol yok. Biz sivil bir hareketiz ve mücadelemiz barışçıldır" dedi.

Haber Merkezi AA
Gannuşiden Tunuslulara barışçıl mücadele çağrısı
Raşid el-Gannuşi

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in son kararlarını reddederek, "devrimin karşı çıktığı otokrasiye karşı barışçıl bir mücadele" çağrısında bulundu.

"OTOKRASİYE DÖNÜŞTÜR"

Gannuşi, Mosaique Radyosu başta olmak üzere yerel medyada yer alan açıklamasında, "Bu (Said'in aldığı son kararlar) geriye dönmektir, 1959 anayasasına ve mutlak otokrasiye dönüştür" ifadelerini kullandı.

"SİVİL HARAKETİZ"

"Bugün mücadele etmekten başka yol yok. Biz sivil bir hareketiz ve mücadelemiz barışçıldır" diye konuşan Gannuşi, Said'in açıklamasını "demokrasi, devrim ve halk iradesine karşı tam teşekküllü bir darbe ve ülkedeki en önemli demokratik kurumların iptali" olarak değerlendirdi.

HALKA ÇAĞRI

Gannuşi, "haklı diktatörlüğe direnen ve Tunus'u demokrasi yoluna döndürecek tüm barışçıl eylemlere katılmaya çağırdıklarını" kaydetti.

NELER OLUYOR?

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Geçici komisyon feshedildi

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Yasama metni çıkarabilecek

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Yetkileri kendinden topladı

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

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