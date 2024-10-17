Gazze’nin kuzeyi en kötü durumda

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde, 5 Ekim'den beri amansız bir kuşatma ve bombardıman yürüten işgalci İsrail ordusu, bölgeyi tamamen açlığa mahkum ediyor. Bölgeye yönelik saldırıyı, emekli generallerin tam kuşatma ve açlıktan ölüme terk planı kapsamında sürdüren işgal güçleri, 12 gündür hiçbir insani yardımın girişine izin vermiyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, önceki gün ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Generaller planını uygulamıyoruz" dese de sahada durum tam tersini gösteriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) sözcüsü James Elder, İsrail ordusunun bölgeyi 12 gündür ilaç, su ve gıdadan yoksun bıraktığını belirtti. Elder, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım sürecinde, son dönemde Gazze'de neden olduğu durumun "İnsani açıdan en kötü durum olduğunu" vurguladı. Elder'in açıklaması ve sahada yaşananlar, İsrail'in "Generaller Planı" adı verilen açlıktan öldürme planını uyguladığını gösteriyor.

İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin, havadan savaş uçakları ve karadan topçu ateşiyle yoğun bombardımana tuttuğu Cibaliye Kampı'ndan şu ana kadar 50 bin sivilin göç ederek daha güneydeki Gazze şehir merkezine sığındığı belirtiliyor. Göç edenlerin, şehir merkezindeki yoğun nüfus ve yıkımdan dolayı barınacak yer bulamadığı kaydediliyor. Dün, sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli noktaları hedef alan yoğun bombardıman yüzünden 20 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği ve son 12 günde toplam ölü sayısının 370'e çıktığı bildirildi. Yerel kaynaklar, bombardıman nedeniyle sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını ve çok sayıda cesedin enkaz altında ya da yol kenarlarında kaldığını ifade etti. Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi de dün yayınladığı açıklamada, "Görülmemiş bir kriz yaşayan bölgeye acilen insani koridor açılması" çağrısında bulundu. İsrail'in bölgede bir soykırım yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, bölgedeki 3 hastanenin (Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde) tamamen hizmet dışı kalma tehdidi altında olduğunun altı çizildi. Öte yandan, BM Genel Sekreteri Stephen Dujarric ise söz konusu üç hastanede 285 ağır hastaya müdahale edilemediğini ve özellikle her gün 50 ile 70 yaralının getirildiği Kemal Advan Hastanesi'nin kapasitesini çok fazla aştığını söyledi.