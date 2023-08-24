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Dünya

Gerashchenko: Prigozhin’in ölümü iç karışıklığa yol açabilir

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, “Wagner yöneticileri Yevgeny Prigozhin ve Zaporijya bölgesinin sözde 'lideri’ Dmitry Utkin’in ölümlerini doğruladı. Gerashchenko, Wagner lideri Yevgeny Prizgozhin’in ölümünün Rusya’da iç karışıklığa yol açabileceğini söyledi.

11:36 . 24/08/2023 Perşembe
DHA
Prigozhin’in ölümü Rusya'da ciddi bir iç krize yol açabilir

Prigozhin’in ölümü Rusya'da ciddi bir iç krize yol açabilir

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, Wagner lideri Yevgeny Prizgozhin’in ölümünün Rusya’da iç karışıklığa yol açabileceğini söyledi.


Yevgeny Prizgozhin

Resmi Telegram hesabından son gelişmeleri değerlendiren Gerashchenko, “Wagner yöneticileri Yevgeny Prigozhin ve Zaporijya bölgesinin sözde 'lideri’ Dmitry Utkin’in ölümlerini doğruladı. Prigozhin'in uçağının düşmesi, uçakta olup olmadığına ve emri kimin verdiğine (Putin ya da onun adına) bakılmaksızın, Rusya'da ciddi bir iç krize yol açabilir” dedi.




#wagner
#Yevgeny Prizgozhin
#uçak
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#rusya
#Putin
27 dakika önce
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