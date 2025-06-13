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GKRY ile İsrail arasında uçak seferleri durduruldu: Rumlar İsrail'den tahliye yapacak

GKRY ile İsrail arasında uçak seferleri durduruldu: Rumlar İsrail'den tahliye yapacak

10:3013/06/2025, Cuma
AA
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GKRY ile İsrail arasında uçak seferleri durduruldu:
GKRY ile İsrail arasında uçak seferleri durduruldu:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasındaki uçak seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Öte yandan, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis X hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Rum Milli Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı. Letimbiotis, İsrail'de bulunan 3. ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs aracılığıyla kabulü ve geri dönüşü için "ESTIA" adlı Özel Ulusal Planının yürürlüğe girdiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasındaki uçak seferlerinin durdurulduğu bildirildi.


Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından GKRY ile İsrail arasındaki ticari uçuşların tamamı geçici olarak durduruldu.


SigmaLive internet sitesinin haberinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından birçok ülkeden İsrail'e yapılan uçak seferlerinin GKRY'nin Baf ve Larnaka havalimanlarına yönlendirildiği ifade edildi.


Haberde, İsrail'e gitmekten son dakika vazgeçen 20 yolcu uçağı GKRY'ye iniş yaparken, yolcuların ülkedeki çeşitli oteller ve tesislerde misafir edildiği belirtildi.

Rumlar İsrail'den tahliye yapacak

Öte yandan, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis X hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Rum Milli Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.


Letimbiotis, İsrail'de bulunan 3. ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs aracılığıyla kabulü ve geri dönüşü için "ESTIA" adlı Özel Ulusal Planının yürürlüğe girdiğini belirtti.



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