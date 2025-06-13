GKRY ile İsrail arasında uçak seferleri durduruldu: Rumlar İsrail'den tahliye yapacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasındaki uçak seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından GKRY ile İsrail arasındaki ticari uçuşların tamamı geçici olarak durduruldu.