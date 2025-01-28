Güney Kıbrıs sivil havalimanlarını İsrail gizli servisinin yerleşimine açtı

İsrail, Gazze'deki soykırımda üs olarak kullandığı Güney Kıbrıs'ın sivil havalimanlarına yerleşmeyi planlıyor.
İsrail gizli servisi MOSSAD ile iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet'in 'güvenlik' amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sivil havalimanlarına yerleşeceği iddia edildi. Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail istihbaratının Larnaka Havalimanı kulesi dahil silahlı personel bulundurma isteğine Rumların olumlu cevap verdiği belirtildi. İsrail gizli servisinin dürbün kamera ve özel ekipmanlar kullanarak incelemelerde bulunduğu belirtilirken, Rum basını hükümete İsraillilerin hangi yetkiyle kara ve deniz havaalanlarını kontrol edeceğinin netleştirilmesi konusunda çağrıda bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY)
Baf
ile
Larnaka havalimanları
na
İsrail istihbarat servisi
nin güvenlik amacıyla personel yerleştireceği öne sürüldü.
Rum basınında yer alan haberlere göre,
Larnaka Havalimanı
ve çevresi ile bölgedeki sahil kesiminde İsrail gizli servisi
MOSSAD
ile iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet personelinden oluşan ekipler incelemelerde bulundu.
İsrail istihbaratına Rum polisi de eşlik etti
İsrail istihbaratına Rum polisi de eşlik etti
Gazetelerde çıkan haberlerde, İsrail istihbaratının, dürbün kamera ve özel ekipmanlar kullanılarak yaptığı incelemelere, Rum polisinin de eşlik ettiği ifade edildi.
Bazı internet sitelerinde, İsrail gizli servisinin
Larnaka Havalimanı
kulesi dahil silahlı personel bulundurma isteğine Rumların olumlu cevap verdiği belirtildi.
İsrail istihbaratı, 10 gün önce
Güney Kıbrıs'ın Baf Havalimanı
'nı aynı şekilde inceleyerek havalimanına kontrol kulesi dahi
l silahlı personel
konuşlandırılmasını talep etti.
Şin Bet istedi Rum yönetimi yaptı
Şin Bet istedi Rum yönetimi yaptı
Şin Bet'in, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek,
GKRY
'nin Baf kentine olan ticari uçuşlarının askıya alınmasını istedikten sonra, İsrail'den Güney Kıbrıs'a yönelik tüm uçuşlar Larnaka Havalimanı'na yönlendirilmişti.
"İsrailliler hangi yetkiyle kontrol edecek?"
"İsrailliler hangi yetkiyle kontrol edecek?"
Dialogos adlı internet sitesi, İsrail istihbaratının Larnaka ve çevresindeki incelemelerine dair fotoğrafları yayımlayarak, hükümete, "
İsraillilerin kara ve deniz havaalanlarını hangi yetki çerçevesinde kontrol ettiğinin netleşmesi amacıyla bu konuda resmi bir açıklama yapıp yapmayacağını merakla bekliyoruz?
" diye sordu.
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