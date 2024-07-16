Katliamın merkez üssü Güney Kıbrıs

İngiltere ve ABD'nin, İsrail'e destek için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki (GKRY) İngiliz üslerini kullanarak hem adada askeri yığınak yaptığı hem de Tel Aviv yönetimine silah ve istihbarat desteği sağladığı ortaya çıktı. Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İngiltere askeri kargo uçaklarının İsrail'e Ekim 2023'ten bu yana yaptığı 60'tan fazla uçuşun çoğunluğu, Limasol kenti yakınlarında "egemen üs" statüsünde bulunan Akrotiri (Ağrotur) Hava Üssü'nden gerçekleşti. Fransa ve Hollanda da Kıbrıs’ın güneyi üzerinden soykırımın failleri arasında pozisyon alırken, GKRY’nin Doğu Akdeniz'le ilgili anlaşmaları soykırımı desteklemek için kullandığı ispatlandı.

İNGİLTERE ADADAN OPERASYONLARI YÖNETİYOR

İngiltere'nin geçen yıl askeri üslerindeki lojman sayısını tesislerin modernizasyonu çerçevesinde artırmasının, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek için adaya konuşlandırılacak ek özel birlik personeli için yapıldığı ileri sürüldü. Nisanda İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme saldırılarında İngiliz egemen üslerinden kalkan Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar, İran'ın füze ve dronlarını havada vurma misyonu üstlendi.

ABD’DEN İSTİHBARAT DESTEĞİ

ABD'nin bölgedeki bazı operasyonlar için İngiltere'nin üslerini kullandığı da iddialar arasında yer alıyor. Declassified, ABD Savunma Bakanlığı’nın Ortadoğu'daki barış koruma faaliyetlerine destekleri gözlemleme amacıyla 1974'ten bu yana Ada'da mevcudiyetinin bulunduğunu belirtti. Sızdırılan belgelere göre de ABD, Akrotiri üzerinden Gazze'de gözetleme görevleri yapıyor ve İsrail ile istihbarat paylaşımında bulunuyor. CIA gibi diğer istihbarat ajanslarının Akrotiri'yi casusluk için kullandığı öne sürülüyor. Rum ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre, ABD'nin istihbarat amaçlı uçuşları Akrotiri'den yapılıyor. Bu haberlerde, Orta Doğu'daki operasyonlara hazırlık için 129 Amerikalı havacının bulunduğu Akrotiri'de ABD'nin casus uçuşlar yapan keşif filosunun da kalıcı olarak konuşlandığı ileri sürülüyor.

KATLİAM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Genellikle "batmaz uçak gemisi" olarak tanımlanan Kıbrıs, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından ABD ve bazı Batılı ülkelerin özel operasyon ekipleri için bir merkez haline dönüştü. New York Times, 2 Kasım 2023'te ABD'nin Gazze Şeridi üzerinde gözetleme amaçlı insansız hava aracı kullandığını haberleştirdi. Bu durum ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından da onaylandı. ABD'nin inşa ettiği yüzer iskele de Gazze'ye insani yardım aktarma yeri olarak ilan edilmesinin ardından ABD donanma gemilerinin Ada'daki limanlara ziyaretlerini artırmasına sebep olmuştu.

HOLLANDA VE ALMANYA ÖZEL KUVVET YOLLADI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe gösteren Almanya, vatandaşlarının bölgeden güvenli tahliyesi gerekçesiyle geçen yılın ekim ayında hazırda bekleyecek özel kuvvetler timini Ada'ya gönderdi. Rum resmi haber ajansı, bu timin rehine kurtarma ve anti terör operasyonlarında uzman olduğunu yazdı. Aynı dönemde Hollanda da adada hazırda beklemek üzere özel tim askerleri gönderdi. Hollanda ayrıca GKRY ile 2024-2025 dönemini kapsayan savunma işbirliği programı da imzaladı.

FRANSA’YA OPERASYON HAKKI VERDİ

GKRY ile Fransa arasında daha önceden imzalanan ve detayları nisanda açıklanan askeri iş birliği anlaşmasında, Fransa'nın Rum yönetiminin kontrol ettiği bölgelerde vatandaşlarını bölge ülkelerinden tahliye etmek amaçlı operasyonlar yapabileceği belirtildi. Phileleftheros gazetesi, bu askeri anlaşmayı "Kıbrıs, Ortadoğu krizinde Fransız üssü olarak kullanılacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu. GKRY'nin Doğu Akdeniz'de İsrail'e destek veren tutumu ve Rum kesiminin Batılı ülkelerin asker toplama merkezi haline dönmesi "Doğu Akdeniz'de istikrara tehdit" olarak nitelendiriliyor.

ANLAŞMALARLA SOYKIRIMI DESTEKLİYOR

GKRY'de yürütülen "United for Palestine" başlıklı kampanyanın üyesi Athina Kariati, İngiliz üslerinin kapanması gerektiğini ve var olmaları için bir neden göremediklerini vurguladı. Kariati, GKRY'nin birkaç Avrupa ülkesi ve İsrail ile Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama konusunda anlaşma yaptığını anımsatarak, bu anlaşmaların GKRY'nin "güvenliği adına" yapıldığını ancak bunun bulunan doğal gaz için ülkelerin çıkarlarının korunması amacıyla söylenen "büyük bir yalan" olduğunu vurguladı. Ayrıca Kariati, bu anlaşmaların bugün Filistin'de "soykırımı desteklemek için kullanıldığına" dikkati çekti.







