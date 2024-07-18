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KKTC’den Rumlara İsrail uyarısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumların Kıbrıs’ı İsrail’in lojistik üssü haline getirerek tehlikeye attıklarını söyledi. Tatar, “Rum Yönetimi'nin yaptığı tarihi hatalar sonucunda Kıbrıs, Orta Doğu’daki bazı büyük örgütler tarafından hedef haline getirildi” dedi.

04:00 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:34 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ersin Tatar.
Ersin Tatar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ve bazı ülkelerin lojistik üssü haline gelmesini eleştirerek GKRY'nin 50 yıldır barışın hakim olduğu Ada'yı tehlikeye attığını söyledi. Tatar, başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelerin GKRY'deki askeri hareketliliğinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra arttığına dikkati çekti. GKRY'nin, bazı Batı ülkeleriyle anlaşmalar yaparak adanın güneyini, askeri bir operasyon merkezi haline getirdiğini belirten Tatar, GKRY'de artan askeri hareketlilik konusunda Rum tarafına defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

1974'TE GELEN BARIŞI KİMSE BOZAMAZ

Rum yönetiminin yaptığı tarihi hatalar sonucunda Kıbrıs'ın, Orta Doğu'daki bazı büyük örgütler tarafından hedef haline getirildiğini belirtti KKTC'nin topraklarını herhangi bir katliama destek vermek için kullandırtmadığının altını çizen Tatar, daha önce "Barut fıçısı" diye anılan Kıbrıs adasının 1974'ten beri barış içinde olduğuna vurgu yaparak, "Bu barışı bozmaya kimsenin hakkı yok. GKRY, kendi halkının da geleceğini ve menfaatlerini göremeyerek Orta Doğu'da yaşananlar ve eylemleri ile bölgede barışı bozmaya yönelik birtakım tarihi hatalar yapıyor" diye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak Rum tarafına, "Kıbrıs'ı tehlikeye atacak gereksiz risk doğuracak politikalardan kaçınmaya" yönelik çağrısını yineledi.



#KKTC
#Ersin Tatar
#İsrail
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