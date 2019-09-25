Dünya Güvenli bölgede ilk konutlar
ORTADOĞU

Güvenli bölgede ilk konutlar

Suriye’nin kuzeyinde 30-40 kilometre derinlikte güvenli bölge kurup mülteciler için kalıcı konutlar yapmayı teklif eden Türkiye, ilk adımı ‘çatışmasızlık bölgesi’ İdlib’de attı. İdlib’de engelli ve yetimler için inşa edilmeye başlanan 100 konut 6 ay sonra sahiplerine teslim edilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
TDV İdlib’e konut yaptırıyor
TDV İdlib’e konut yaptırıyor

Türkiye, Suriye’de iç savaşın bitirilmesi için ABD, Rusya ve İran başta olmak üzere pek çok ülkeyle diplomatik temasları sürdürürken insani trajedileri hafifletecek çalışmalara hız verdi. İnsani yardımların yanısıra iç savaş mağdurlarının barınma sorununu da çözecek projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bu çerçevede zor koşullar altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren mağdurların sorunlarını çözecek konut projesi İdlib kırsalında yükseliyor.

İLK ÖRNEĞİ 100 KONUT

  • Proje görseli
  • ***
  • Proje görseli
  • Türkiye’nin bir süredir uluslararası topluma önerip destek beklediği mülteciler için güvenli şehirler oluşturulması teklifininin ilk örneği İdlib’de gerçekleşiyor. Türkiye Diyanet Vakfı ile Pakistan Beytüsselam Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında İdlib’de engelli ve yetim ailelerine yönelik 100 konut yapılıyor. Yaklaşık 6 ay sonra tamamlanması beklenen projeyle, çadır kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren savaş mağduru aileler, babalarını kaybetmiş yetimler ve yaşlılar yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak.

ENGELLİ HASSASİYETİ

Proje görseli

Yöresel mimariye uygun tasarlanan ve inşası süren konutlar engellilerin kullanımına uygun yapılıyor. Engelliler için merdiven yerine iniş-çıkış rampası gibi özel alanlar inşa ediliyor. Ayrıca lavabo ve mutfak gibi kullanım alanları da engellilerin boy ve engel durumları dikkate alınarak yapılıyor. Konut projesinin içerisinde okul, sağlık ocağı, cami ve sosyal tesisler de bulunuyor. Proje kapsamında bölgede ikamet edeceklerin ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirebilmeleri ve çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için cami ve okul çalışması da devam ediyor.

Merhamet TIR’ları bölgeye aktı

  • Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Suriye’ye 237 milyon TL tutarında yaklaşık 2 bin TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi. 30 bin 536 ton gıda, 2 milyon 372 bin adet giysi, 518 ton temizlik ürünü, 345 bin adet battaniye-yatak, 150 bin adet mutfak malzemesi, 30 bin kırtasiye gereci, 10 adet ambulans ve yaklaşık 1,5 milyon çocuk bezi ile onbinlerce oyuncak, TIR’ların taşıdığı malzemelerden başlıcası oldu. Bunların yanısıra vakfa ait lojistik merkezi ve Suriye’deki fırınlarda günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ve 160 bin ekmek hazırlanarak savaş mağduru ailelere dağıtılıyor. Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde savaşta yıkılan ve tahrip olan 270 caminin tadilatını da gerçekleştiren TDV, 38 caminin onarım işlemlerine devam ediyor.

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının yolsuzlukları ortaya çıktı
DÜNYA
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının yolsuzlukları ortaya çıktı
Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.