Güvenli bölgede ilk konutlar

Türkiye, Suriye’de iç savaşın bitirilmesi için ABD, Rusya ve İran başta olmak üzere pek çok ülkeyle diplomatik temasları sürdürürken insani trajedileri hafifletecek çalışmalara hız verdi. İnsani yardımların yanısıra iç savaş mağdurlarının barınma sorununu da çözecek projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bu çerçevede zor koşullar altında çadırlarda yaşam mücadelesi veren mağdurların sorunlarını çözecek konut projesi İdlib kırsalında yükseliyor.

İLK ÖRNEĞİ 100 KONUT

Proje görseli

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Proje görseli

Türkiye’nin bir süredir uluslararası topluma önerip destek beklediği mülteciler için güvenli şehirler oluşturulması teklifininin ilk örneği İdlib’de gerçekleşiyor. Türkiye Diyanet Vakfı ile Pakistan Beytüsselam Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında İdlib’de engelli ve yetim ailelerine yönelik 100 konut yapılıyor. Yaklaşık 6 ay sonra tamamlanması beklenen projeyle, çadır kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren savaş mağduru aileler, babalarını kaybetmiş yetimler ve yaşlılar yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak.

ENGELLİ HASSASİYETİ

Proje görseli

Yöresel mimariye uygun tasarlanan ve inşası süren konutlar engellilerin kullanımına uygun yapılıyor. Engelliler için merdiven yerine iniş-çıkış rampası gibi özel alanlar inşa ediliyor. Ayrıca lavabo ve mutfak gibi kullanım alanları da engellilerin boy ve engel durumları dikkate alınarak yapılıyor. Konut projesinin içerisinde okul, sağlık ocağı, cami ve sosyal tesisler de bulunuyor. Proje kapsamında bölgede ikamet edeceklerin ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirebilmeleri ve çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için cami ve okul çalışması da devam ediyor.

Merhamet TIR’ları bölgeye aktı

Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Suriye’ye 237 milyon TL tutarında yaklaşık 2 bin TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi. 30 bin 536 ton gıda, 2 milyon 372 bin adet giysi, 518 ton temizlik ürünü, 345 bin adet battaniye-yatak, 150 bin adet mutfak malzemesi, 30 bin kırtasiye gereci, 10 adet ambulans ve yaklaşık 1,5 milyon çocuk bezi ile onbinlerce oyuncak, TIR’ların taşıdığı malzemelerden başlıcası oldu. Bunların yanısıra vakfa ait lojistik merkezi ve Suriye’deki fırınlarda günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ve 160 bin ekmek hazırlanarak savaş mağduru ailelere dağıtılıyor. Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde savaşta yıkılan ve tahrip olan 270 caminin tadilatını da gerçekleştiren TDV, 38 caminin onarım işlemlerine devam ediyor.