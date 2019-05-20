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Dünya Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı iddiası
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Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı iddiası

İsrail'in Kanal 12 televizyonu Hamas ile İsrail arasında ateşkese varıldığını öne sürdü. Hamas sözcüsü Berhum ateşkes iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas ile İsrail arasında geçici ateşkese varıldığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldı.

Geçici ateşkes kapsamında Hamas, Gazze Şeridi sınırında düzenlenecek gösterilerde Filistinlileri sınırdan 300 metre uzak tutacak.

Buna karşılık Tel Aviv yönetimi, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkarak, İsrail üzerinden tıbbi ve insani yardımların Gazze'ye transferine izin verecek.

Hamas'tan yalanlama

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail basınında yer alan, Hamas ile 6 aylık ateşkese varıldığı yönündeki haberler doğru değil." ifadesini kullandı.

Berhum, İsrail'in bütün anlaşmaları uygulaması durumunda ateşkese varılacağını vurguladı.

İsrail, 2006 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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