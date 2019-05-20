Ramazan Gazzeli yoksulların iftarları tekkeden
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RAMAZAN HABERLERİ

Gazzeli yoksulların iftarları tekkeden

İsrail’in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze’nin Refah kentindeki ihtiyaç sahipleri, sahur ve iftarlarını “Gazzeli Yoksullara Yardım Tekkesi”nin dağıttığı aşla yapıyor. Ramazan ayında gönüllülerin desteğiyle hizmet veren tekkeyi hayırseverler finanse ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Refah'ta ihtiyaç sahipleri, sahur ve iftarlarını “Gazzeli Yoksullara Yardım Tekkesi”nin dağıttığı yemekle yapıyor.
Refah'ta ihtiyaç sahipleri, sahur ve iftarlarını “Gazzeli Yoksullara Yardım Tekkesi”nin dağıttığı yemekle yapıyor.

İsrail’in ablukası ve zor ekonomik şartlar altında ayakta kalmaya çalışan Gazze’de ihtiyaç sahipleri sahur ve iftarlarını “Gazzeli Yoksullara Yardım Tekkesi”nin dağıttığı aşla yapıyor.

Yemekler, akşam ezanına yakın saatlerde gelen kamyonetlerin yolunu gözleyen çocuk, genç, yaşlı onlarca kişiye, tekkenin gönüllü çalışanları vasıtasıyla ulaştırılıyor. Tekkenin gönüllü çalışanları yemekleri, ekseriyetle ailedeki çocuklarla gönderilen tencere yahut kaplara dağıtıyor.

İsrail’in kara, deniz ve havadan 12 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu, Filistinli kurumların son verilerine göre işsizlik oranının yüzde 52, yoksulluk oranın ise yüzde 80 olduğu Gazze’de zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren halk, Ramazan’da sahurlarını ve iftarlarını bu yiyeceklerle yapıyor.

SIKINTILARI AZ DA OLSA GİDERİYORUZ

Tekkenin gönüllü çalışanı Halid Şeyh el-Iyd (50), Ramazan ayı süresince gerçekleştirilen bu hizmetin üçüncü yılına girdiğini söyledi. Tekkenin Ramazan boyunca açık olduğunu ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalıştığını belirten Iyd, “Bu şekilde İsrail’in yıllardır devam eden ablukası ve saldırılarına maruz kalan bölgede halkın sıkıntılarının giderilmesinde az da olsa bir katkımız olsun istiyoruz” dedi.

Onurlu bir yaşama ihtiyaçları var

  • Gazze’de halkın yiyecek, giyecek ve ilacın yanısıra onurlu bir yaşama da ihtiyacı olduğunu belirten Iyd, “Biz de Ramazan tekkesi aracılığıyla çorbada tuzumuz olsun istiyoruz” diye konuştu. Iyd, sahurda ve iftarda bezelye, fasulye, patates, etli pilav, köfte gibi bölge halkının damak tadına hitap eden yemekler dağıtıldığını söyledi. Tekkenin bu hizmetini, yurt içi ve yurt dışından hayırseverlerin desteğiyle sürdürdüğünü aktaran Iyd, “Günde yaklaşık 400 ailenin yemek ihtiyacı gideriliyor” dedi.

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