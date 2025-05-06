Hamas: İsrail'in Gazze'de işgali genişletme planı, esirleri feda etme yönünde bir karar

Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "yakalama kararı" bulunduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in"Gazze'deki sivillere karşı suç işlemek konusunda ısrarcı" olduğu kaydedildi.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Planda, ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.