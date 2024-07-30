İşgal ordusu Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un doğusundan çekildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum." dedi. Bahçeli, "İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.