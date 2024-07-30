|
Dünya

İşgal ordusu Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un doğusundan çekildi

Katil İsrail ordusu, güvenli bölge ilan etmesine rağmen uzun süredir karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundan çekildi. Han Yunus'un doğusundaki bölgelerde çok sayıda Filistinlinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

12:56 - 30/07/2024 Salı
AA
7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bine ulaştı.
7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bine ulaştı.

İsrail güçleri, bu sabah itibarıyla Han Yunus'un doğusundan çekilse de kentin güneyindeki ilerleyişini sürdürüyor.


İsrail ordusunun 22 Temmuz'da başlattığı saldırılar nedeniyle kenti terk eden yüzlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren Han Yunus'un doğusundaki evlerine dönmeye başladı.


Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki bölgelerde çok sayıda Filistinlinin cesedinin bulunduğunu belirtti.


İsrail ordusunun kentin doğusundaki Beni Süheyla beldesindeki mezarlığı da tahrip ettiğini aktaran görgü tanıkları, bazı mezarların kazılmış olduğunu ifade etti.


İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundan çekilmeden saatler önce bölgeye topçu saldırıları gerçekleştirmişti.


Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in Han Yunus'un kuzeyindeki bir daireyi hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden bir kadının cenazesi ile yaralı 6 kişiye ulaştıklarını açıkladı.


İsrail dün akşam saatlerinden itibaren kentteki birçok evi hedef alan saldırılar düzenlemiş, sosyal medya hesaplarında, kentin doğusundaki El Kerara bölgesinde bir okulun vurulduğunu gösteren görüntüler yayınlanmıştı.


Saint Porphyrius Kilisesi'nin vurulduğu iddiası

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki 8. Cadde civarında bombaladığı bir evin enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldı.


İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzey bölgelerine de saldırılar düzenledi.


Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, yerlerinden edilmiş Gazzeli Hristiyan vatandaşların sığındığı Saint Porphyrius Kilisesi'ni vurduğunu iddia etti.


Kilisenin vurulması sonucu çok sayısı can kaybı yaşandığı belirtildi.


#Filistin
#gazze
#Han Yunus
#klise saldırısı
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşeron, belediye şirket, ücretli öğretmen, TYP’liler için tek tek sıralandı