Hamas'tan Müslüman liderlere çağrı: Kınama paradoksundan çıkın artık

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik vahşet saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana tam 21 aydır aralıksız devam ediyor.

Saldırılarda şu ana kadar -resmi rakamlara göre- 57 bin 300 Filistinli şehit olurken, 136 bin Filistinli ise yaralı durumda.

Hamas, dün gece saatlerinde paylaştığı basın açıklamasında, ABD ve müttefiki İsrail tarafından kendilerine iletilen "Gazze'de ateşkes" teklifine olumlu yanıt vermiş ve "Görüşebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak işgalci İsrail'in bugün Gazze'de gerçekleştirdiği katliam sonrası, Hamas açıklamasını değiştirerek İslam ülkelerine seslendi.

Hamas'tan yapılan açıklamanın tam metni

İslami Direniş Örgütü Hamas, bugün saat 17.42'de paylaştığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde her gün devam eden katliamlar ve faşist işgal ordusunun yerleşim bölgelerine, çadırlara, barınaklara ve yardım bekleme noktalarına yönelik saldırıları sonucunda bugün şafak vaktinden bu yana onlarca şehit verilmesi, savaş suçlusu Netanyahu hükümeti tarafından yürütülen imha savaşının bir devamıdır.

Hamas, Arap ve İslam ülkelerini, Birleşmiş Milletleri ve kurumlarını kınama paradoksundan çıkmaya ve terörist işgalcilerin yirmi bir aydır masum sivillere karşı işlediği katliam, aç bırakma ve yaşamın tüm unsurlarının yok edilmesi gibi sistematik savaş suçlarını durdurmak için etkin bir şekilde harekete geçmeye çağırmaktadır.

İslami Direniş Hareketi - Hamas

Cumartesi: 10 Muharrem 1447 Hicri



