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Hamas'tan Müslüman liderlere çağrı: Kınama paradoksundan çıkın artık

Hamas'tan Müslüman liderlere çağrı: Kınama paradoksundan çıkın artık

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
18:255/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hamas'tan İslam ülkelerine ve Müslüman liderlere çağrı
Hamas'tan İslam ülkelerine ve Müslüman liderlere çağrı

Gazze'de terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik 21 aydır süregelen soykırımına karşı izzet ve hürriyet mücadelesi veren Hamas, İslam ülkelerine çağrıda bulunarak yardım talep etti. Hamas'ın dünkü "Ateşkes müzakerelerine hazırız" açıklamasının akabinde İsrail yine Gazze'de bir katliam gerçekleştirmiş ve çok sayıda Filistinliyi şehit etmişti.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik vahşet saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana tam 21 aydır aralıksız devam ediyor.

Saldırılarda şu ana kadar -resmi rakamlara göre- 57 bin 300 Filistinli şehit olurken, 136 bin Filistinli ise yaralı durumda.

Hamas, dün gece saatlerinde paylaştığı basın açıklamasında, ABD ve müttefiki İsrail tarafından kendilerine iletilen "Gazze'de ateşkes" teklifine olumlu yanıt vermiş ve "Görüşebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak işgalci İsrail'in bugün Gazze'de gerçekleştirdiği katliam sonrası, Hamas açıklamasını değiştirerek İslam ülkelerine seslendi.

Hamas'tan yapılan açıklamanın tam metni

İslami Direniş Örgütü Hamas, bugün saat 17.42'de paylaştığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde her gün devam eden katliamlar ve faşist işgal ordusunun yerleşim bölgelerine, çadırlara, barınaklara ve yardım bekleme noktalarına yönelik saldırıları sonucunda bugün şafak vaktinden bu yana onlarca şehit verilmesi, savaş suçlusu Netanyahu hükümeti tarafından yürütülen imha savaşının bir devamıdır.

Hamas, Arap ve İslam ülkelerini, Birleşmiş Milletleri ve kurumlarını kınama paradoksundan çıkmaya ve terörist işgalcilerin yirmi bir aydır masum sivillere karşı işlediği katliam, aç bırakma ve yaşamın tüm unsurlarının yok edilmesi gibi sistematik savaş suçlarını durdurmak için etkin bir şekilde harekete geçmeye çağırmaktadır.

İslami Direniş Hareketi - Hamas

Cumartesi: 10 Muharrem 1447 Hicri


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