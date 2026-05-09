Hantavirüs vakası görülen gemi: ABD vatandaşlarının tahliyesi için uçak gönderecek

​​​​​​​The Hill'in haberine göre, ABD, "MV Hondius" gemisindeki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

Bu kapsamda, söz konusu geminin Tenerife'de demirlemesinin ardından, Dışişleri Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) koordinasyonunda 17 vatandaşın tahliyesi için bir charter uçağı gönderileceği belirtildi.

Ayrıca sağlık ekibinin risk değerlendirmesinin ardından uçakla Nebraska eyaletine götürülecek yolcuların, federal hükümet tarafından finanse edilen bir karantina tesisi olan Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Ulusal Karantina Birimi'ne nakledileceği kaydedildi.

"MV Hondius"un, 10 Mayıs Pazar günü Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki limana ulaşması bekleniyor.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Yolcu gemisindeki hantavirüs vakalarının gelişimi

Arjantin'den 20 Mart'ta yola çıkan Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinde hantavirüsten dolayı 11 Nisan'da bir kişi ölmüş, 26 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerindeki birer ölümle de toplam 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Afrika'nın batısındaki Cabo Verde (Yeşil Burun Adaları) yönetimi, 3 Mayıs'ta geminin herhangi bir limanına yanaşmasına izin vermemiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ölümler hakkında bilgi verip, gemide analizlerin başlatıldığını duyurmuştu.

DSÖ, 4 Mayıs'ta salgın riski olmadığını, hantavirüsün endişe edilecek bir durum olmadığını açıklamıştı.

İspanya hükümeti de 5 Mayıs'ta DSÖ ve diğer ülkelerle görüşmesinin ardından yolcuların tahliyesi için gemiyi kabul edeceğini bildirmişti.

Mevcut durumda 23 farklı ulustan 140'tan fazla yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemi, İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife'ye doğru yol alıyor.