Hayır kurumlarını kullanmışlar: İran'da ABD ve İsrail'in casusluk şebekesi çökertildi

İran'da çökertilen MOSSAD ve CIA bağlantılı casusluk şebekesine yönelik operasyonda kaç kişinin yakalandığı bilgisi verilmedi.
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Mazenderan Karargahı komutanı Siyaveş Muslimi, ABD ve İsrail ile bağlantılı bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu. Muslimi, MOSSAD ve CIA bağlantılı şebekenin kültürel merkezlerde ve hayır kurumlarını kullanarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "Amaçları, bilgi toplamak ve nüfuz ağları oluşturmaktı." ifadelerini kullandı.
İran'ın kuzeyinde yer alan
Mazenderan
eyaletinde
ABD
ve
İsrail
ile bağlantılı aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bir
casusluk şebekesi
çökertildi.
İran'da casusluk şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.
Devrim Muhafızları Ordusu Mazenderan Karargahı komutanı Siyaveş Muslimi
, ülkenin kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu.
Hayır kurumlarını kullanmışlar
Hayır kurumlarını kullanmışlar
Muslimi, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ve
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)
ile bağlantılı olan casusluk şebekesinin kültürel merkezlerde ve hayır kurumlarını kullanarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "
Amaçları, bilgi toplamak ve nüfuz ağları oluşturmaktı.
" ifadelerini kullandı.
Operasyon kapsamında aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu kişilerin tutuklandığını belirten Muslimi, tutuklanan kişilerin uyruğu ve sayısına ilişkin ise detay paylaşmadı.
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