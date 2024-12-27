İran Suriye'de ateşle oynuyor

Esed artıkları kaos peşinde

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından rejimin işkence ve katliam şebekelerinin liderleri, hesap vermekten kaçmak için yeni bir kaos çıkarmaya çalışıyor. İran dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin açıklamalarından sonra harekete geçen devrik rejim kalıntıları Lazkiye, Ceble, Tartus ve Humus'ta sivillere ve güvenlik güçlerine saldırınca yeni yönetim bu çetelere karşı operasyon başlattı.