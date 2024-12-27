İran Suriye'de ateşle oynuyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Faiz indirimi 2,5 puanla başladı
Merkez Bankası, yaklaşık 2 yıl aradan sonra politika faizini 2,5 puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,50’ye çekti. Gecelik borç alma ve verme oranları arasındaki pencere olarak tanımlanan faiz koridoru ise 600 seviyesinden 300 baz puana daraltıldı. Koridor aralığının küçülmesi faiz indiriminin etkisini 1,5 puana düşürdü.
Esed artıkları kaos peşinde
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından rejimin işkence ve katliam şebekelerinin liderleri, hesap vermekten kaçmak için yeni bir kaos çıkarmaya çalışıyor. İran dini lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin açıklamalarından sonra harekete geçen devrik rejim kalıntıları Lazkiye, Ceble, Tartus ve Humus'ta sivillere ve güvenlik güçlerine saldırınca yeni yönetim bu çetelere karşı operasyon başlattı.
Doğru yoldayız
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ara transferde en az 2 oyuncu alarak kadrolarını takviye edeceklerini belirten Buruk, “3 senedir Eylül ayından itibaren yükselişe geçen ve Mayıs'ta şampiyon olan bir Galatasaray oldu. İstediğimiz ve hedeflediğimiz yoldayız” ifadelerini kullandı.